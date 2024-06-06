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Дуальное обучение в Казахстане: что изменилось

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:38 Фото: freepik
Приказом и.о. министра просвещения от 29 мая 2024 года внесены изменения в Правила организации дуального обучения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что учебный процесс в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, включает теоретическое обучение в организациях образования, а также производственное обучение и профессиональную практику, выполняемые под руководством мастера производственного обучения, руководителя практики в учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах и на учебных полигонах, под руководством наставника, мастера производственного обучения, руководителя практики – на базе предприятий (организаций).

При этом добавлено, что на период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) осуществляется страхование обучающегося от несчастных случаев на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

Уточняется, что образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации), не менее 60% от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин или базовых, профессиональных модулей.

Приказ вводится в действие с 16 июня 2024 года.

Дуальное обучение – это вид профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации.

Ранее мы рассказали, какие изменения произойдут при обучении в школах и лицеях.

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