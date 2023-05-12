Вейпы – не для подростков: как другие страны берут их под контроль

Неоднозначную реакцию в экспертных и медицинских кругах вызвала идея запретить вейпы в Казахстане. Запрет аргументируют заботой о здоровье подростков.

Но практика показывает, что запрет в отношении табачных изделий не работает – запрещенные в 2021 году кальяны продолжают подавать в заведениях. Как же поступить с вейпами?



Действительно, в последнее время все чаще встречаются новости об увлечении школьников "парилками" с никотином. Но нужно понимать, для чего изначально создавались бездымные устройства доставки никотина. Они были разработаны вовсе не для подростков и вообще не для тех, кто никогда не курил (никотин, как известно, вызывает привыкание – это явно не детская игрушка).

Целью создания вейпов и других электронных систем доставки никотина является снижение вреда здоровью курильщиков, которые по своим причинам не хотят бросить свое пристрастие к сигарете. И в ряде стран стимулирование перехода, курящих на бездымные системы принесло феноменальные результаты – так, в Великобритании благодаря государственным программам по переводу курильщиков на вейпы и системы нагревания табака теперь один из самых низких уровней курящего населения (12 %), тогда как еще 15 лет назад курящими являлись более 45 % британцев.

Об этом рассказал на недавней 12-й международной конференции по городскому здравоохранению City Health International Conference в Бишкеке Дэвид Макинтош – эксперт в сфере наркотической и алкогольной политики Public Health England (британского аналога Минздрава).

По его словам, в Великобритании активно стимулируют переход курящих с сигарет на менее опасные бездымные продукты. В 2023 году власти запустили масштабную программу по переходу курильщиков от сигарет к вейпу и бездымному нагреваемому табаку. Многим курящим бесплатно раздают вейпы, чтобы они отказались от сигарет.

"Вейпинг или бездымный нагреваемый табак менее вредны для здоровья курильщика и его окружения. При использовании электронных сигарет табак не сжигается, а значит, не образуются токсические химические вещества", – объясняет эксперт.

Неэффективность запрета признают и мажилисмены-инициаторы запрета.

"С 2021 года Министерство здравоохранения РК поднимает вопрос о запрете оборота вейпов. К сожалению, этот вопрос остается открытым. Кроме того, несмотря на то, что Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения запрещает размещать на прилавках табачные изделия, в том числе и электронные, предприниматели-торговцы не соблюдают закон. Это связано с тем, что в Приказе №22 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 марта 2019 года (об утверждении критериев оценки рисков и контрольного перечня на соответствие законодательству Республики Казахстан о рекламе табачных изделий, в том числе изделий для нагрева табака, кальянного табака, кальянной смеси, систем для нагревания табака) пункт о проверке соблюдения запрета на размещение и открытую выкладку электронных систем потребления и жидкостей для них не предусмотрен. В результате нет возможности проверить торговые места". Нургуль Тау

Очевидно, тотальными запретами проблему подросткового вейпинга не решить. Полезнее для Казахстана было бы присмотреться к опыту стран, где исходят из того, что бездымные устройства не должны быть доступны подросткам – их должны покупать только взрослые. Подход, известный как Концепция снижения вреда ВОЗ, реализуется во многих странах мира, включая, например, соседний с нами Кыргызстан.

Ранее правительство РК вынесло отрицательное заключение в части политики противодействия курению, предложив доработать раздел по вейпам как раз с учетом мирового опыта.

Было бы на самом деле странно, если бы Казахстан стал заложником спорной идеи о полном запрете электронных сигарет, вместо того чтобы использовать прогрессивный опыт стран мира, где целенаправленно стимулируют переход курильщиков на такие системы.

Сделать вейпы недоступными для подростков, ужесточить контроль, в то же время стимулируя взрослых курильщиков переходить на "бездымку" – этот путь представляется наиболее логичным и разумным. По нему пошли в соседней России, где недавно был принят отдельный закон о запрете реализации вейпов несовершеннолетним.

Такого же подхода придерживаются в Кыргызстане. Председатель Центрального комитета по здравоохранению Жогорку Кенеша – парламента Кыргызской Республики Винера Раимбачаева отметила, что именно принцип снижения вреда будет работать на здоровье нации.

В частности, в стране очень строго наказывают за реализацию любой продукции с никотином несовершеннолетним – за это можно вообще лишиться бизнеса. При этом акциз на бездымные продукты в Кыргызстане теперь значительно ниже, чем на сигареты.

"На сегодня снижение вреда – очень актуальная тема в вопросе формирования более здорового образа жизни. Нужны огромные усилия, чтобы сформировать тренд на здоровый образ жизни, и именно концепция снижения вреда обеспечивает здесь самый эффективный инструментарий", – прокомментировала Винера Раимбачаева.