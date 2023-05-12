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Французские прокуроры требуют нового суда над Николя Саркози

бывший президент Франции Фото: wikimedia
Французские прокуроры потребовали, чтобы бывший президент Николя Саркози, который после ухода с поста оказался втянут в юридические проблемы, предстал перед новым судом по обвинению в ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Франции по финансовым преступлениям (PNF) заявила, что Саркози и еще 12 человек должны предстать перед судом по обвинениям в том, что они добивались от режима тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи финансирования в миллионы евро для своей победоносной избирательной кампании, сообщает France24.

Саркози обвиняют в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты государственных средств. Сам бывший президент всегда отвергал эти обвинения.

Призыв прокуратуры к судебному разбирательству не является окончательным решением о том, состоится ли процесс, поскольку последнее слово по делу, открытому с 2013 года, остается за следственными судьями.

Среди других фигурантов дела – бывшая правая рука Саркози Клод Геан, его тогдашний руководитель по финансированию избирательных кампаний Эрик Вурт и бывший министр Брис Ортефо.

Николя Саркози, который выиграл выборы в 2007 году, но затем проиграл в 2012 году социалисту Франсуа Олланду, был дважды осужден по отдельным делам после ухода с поста президента.

17 мая экс-президент узнает решение апелляционного суда по делу о прослушивании телефонных разговоров, по которому его приговорили к трем годам лишения свободы (два из них условно) за коррупцию.

А в ноябре 2023 года пройдут слушания по апелляции по так называемому делу Bygmalion, по которому его приговорили к одному году лишения свободы.

Даже если приговоры будут подтверждены, ожидается, что он не будет отбывать срок в тюрьме по этим делам.

Несмотря на юридические проблемы, Саркози по-прежнему пользуется значительным влиянием и популярностью у правых французов.

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