Мир

Саркози пообещал пройти испытание тюрьмой "с высоко поднятой головой"

Николя Саркози, тюрьма, приговор, Франция , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 20:42 Фото: Instagram/nicolassarkozy
Бывший президент Франции Николя Саркози, получивший пятилетний срок по делу о финансировании его избирательной кампании ливийскими властями, назвал приговор несправедливым и заявил о своей невиновности, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Le Monde.

"Я приму на себя ответственность. Я буду выполнять решения судов. И если мне придется спать в тюрьме, я сделаю это. Но с высоко поднятой головой. Я невиновен", – подчеркнул политик.

Саркози напомнил, что суд оправдал его по трем из четырех пунктов обвинения, оставив в силе лишь обвинение в преступном сговоре. По его словам, как публичная фигура он не может избежать ответственности.

"Те, кто так сильно меня ненавидит, думают, что могут меня унизить. Сегодня они унизили Францию", – добавил экс-президент.

Ранее Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год. Обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии хищений ливийских средств были сняты.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Суд в Астане обязал акимат выдать жилье женщине, прожившей в аварийном доме свыше 40 лет
18:37, Сегодня
Суд в Астане обязал акимат выдать жилье женщине, прожившей в аварийном доме свыше 40 лет
Суд огласил решение по апелляции Перизат Кайрат и ее матери
17:58, 24 сентября 2025
Суд огласил решение по апелляции Перизат Кайрат и ее матери
Суд по апелляции Перизат Кайрат и ее матери начался в Астане
14:44, 24 сентября 2025
Суд по апелляции Перизат Кайрат и ее матери начался в Астане
