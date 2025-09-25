Саркози пообещал пройти испытание тюрьмой "с высоко поднятой головой"

Бывший президент Франции Николя Саркози, получивший пятилетний срок по делу о финансировании его избирательной кампании ливийскими властями, назвал приговор несправедливым и заявил о своей невиновности, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Le Monde.

"Я приму на себя ответственность. Я буду выполнять решения судов. И если мне придется спать в тюрьме, я сделаю это. Но с высоко поднятой головой. Я невиновен", – подчеркнул политик.

Саркози напомнил, что суд оправдал его по трем из четырех пунктов обвинения, оставив в силе лишь обвинение в преступном сговоре. По его словам, как публичная фигура он не может избежать ответственности.

"Те, кто так сильно меня ненавидит, думают, что могут меня унизить. Сегодня они унизили Францию", – добавил экс-президент.

Ранее Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год. Обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии хищений ливийских средств были сняты.