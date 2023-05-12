Фанат выбрил себе на затылке лицо Леброна Джеймса

Один из болельщиков баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" из американского Иллинойса показал поддержку своей любимой команде в плей-офф NBA. Он сделал прическу, изобразив лицо своего кумира, форварда Леброна Джеймса на своем затылке, сообщает Zakon.kz.

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Преданный болельщик "Лейкерс" опубликовал в соцсетях моменты данной стрижки, на которых видно, что парикмахер сделал идеальную прическу на затылке клиента, изобразив лицо самого знаменитого и богатого баскетболиста мира Леброна Джеймса.







По словам мастера Мигеля Росаса, потребовалось около двух часов, чтобы реалистично воссоздать лицо Леброна Джеймса на затылке клиента. Тем самым фанат хотел продемонстрировать свою поддержку команде "Лейкерс", которая сражается с действующим чемпионом NBA – "Голден Стэйт Уорриорз".





В пятом матче серии второго раунда плей-офф калифорнийцы проиграли коллективу Стефена Карри – 106:121. Но "Лейкерс" пока еще ведет в серии 3:2, шестой матч состоится 13 мая в Лос-Анджелесе.

"Голден Стэйт Уорриорз" является действующим чемпионом НБА, победив в прошлом сезоне "Бостон Селтикс".

