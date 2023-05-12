Нацбанк прогнозирует в мае продажи из Нацфонда на 800 млн долларов

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о факторах влияния на курс тенге и данных по операциям на валютном рынке, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, валютный рынок в апреле характеризовался умеренной волатильностью, курс тенге незначительно ослаб на 0,1% до 453,21. Курс тенге формировался в зависимости от рыночных условий, интервенции Нацбанком не проводились.



"Продажи квазигосударственных компаний в рамках исполнения обязательств по реализации части валютной выручки в апреле составили 295 млн долларов США. Продажи из Национального фонда составили 600 млн долларов США или не более 30 млн долларов США ежедневно", – рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Она отметила, что это соответствует их прогнозным оценкам.

"В мае ожидаются продажи в диапазоне 750-800 млн долларов США. Покупка валюты для ЕНПФ в апреле составила 240 млн долларов США. В мае мы продолжим покупки для пенсионных активов на том же уровне – 200-250 млн долларов США". Алия Молдабекова

Молдабекова отметила, что несмотря на смешанные сигналы внешних условий, согласно опросу клиентов JPMorgan, позиции глобальных инвесторов в тенге увеличились в апреле до максимального уровня с сентября 2021 года.

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