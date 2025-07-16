Нацбанк назвал основные причины роста активов Нацфонда

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова в интервью изданию Kapital.kz рассказала о доходности активов Национального фонда, инвестиционных решениях и динамике на мировых рынках.

По ее словам, на конец июня 2025 года объем валютных активов Национального фонда составил 60,3 млрд долларов. С начала года совокупный объем портфеля, за вычетом целевых обязательств в рамках программы "Нацфонд – детям", вырос на 1,5 млрд долларов.

Спикер отметила, что мировые финансовые рынки росли на фоне восстановления мировой экономики и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Кратковременная волатильность весной была вызвана торговыми тарифами, введенными президентом США, однако рынки быстро восстановились благодаря сигналам о переговорах.

"В целом наш сбалансированный подход к управлению Национальным фондом и относительная стабилизация рынков позволили получить инвестиционный доход, по предварительным данным, в размере 4,7 млрд долларов США, или 7,8%", – сказала Алия Молдабекова.

Зампред Нацбанка отметила, что глобальный фондовый рынок демонстрировал положительную динамику благодаря росту корпоративных прибылей, снижению неопределенности в монетарной политике и активному развитию технологий. Доход от акций Нацфонда за полугодие составил 1,9 млрд долларов (9,8%). Портфель гособлигаций развитых стран вырос на 1 млрд долларов (6,7%) за счет снижения инфляции, ожиданий снижения ставок и укрепления валют.

"Реализуемый Национальным банком подход к валютной диверсификации также подтвердил свою эффективность, став источником дохода для Нацфонда", – подчеркнула спикер.

В первом полугодии стоимость золота обновила исторический максимум, превысив отметку 3,4 тыс. долларов за тройскую унцию. Рост цен был обусловлен спросом на защитные активы в условиях сохраняющихся геополитических рисков, а также ожиданиями снижения ставок в США и ослаблением доллара. Как отметила Алия Молдабекова, Нацбанк видит рост покупок золота центральными банками развивающихся стран, стремящихся повысить долю резервов в активах.

"Следуя актуальному рыночному тренду, Национальный банк занял лидирующие позиции на международной арене по данному показателю, увеличив долю золота в составе золото-валютных активов до 62%. Также считаю важным отметить, что Национальный банк в феврале 2025 года приостановил продажу золота из золотовалютных резервов на фоне сложной геополитической ситуации в мире", – отметила она.

Спикер подчеркнула, что последующее введение тарифов президентом США усилило волатильность на финансовых рынках, а дальнейшая эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке позволила цене на золото достичь исторических максимумов.

Таким образом, золото продолжает выполнять роль эффективного инструмента хеджирования рисков. По итогам первого полугодия стоимость портфеля золота Нацфонда выросла на 0,8 млрд долларов США, или 25,5%.

"Портфель активов развивающихся рынков также показал рост в размере 600 млн долларов США, или 5,7%. Этому способствовали стабилизация сырьевых цен, восстановление торговой активности и приток капитала на фоне улучшения глобального аппетита к риску. Портфель корпоративных облигаций также увеличился на 400 млн долларов США, или 8,4% благодаря снижению кредитных спредов и ожиданиям снижения ставок", – отметила Алия Молдабекова.

В первом полугодии Нацфонд направил 3,12 трлн тенге на трансферты в бюджет при поступлениях от нефтяного сектора в 1,8 трлн. Для этого было продано 4,95 млрд долларов на внутреннем рынке.

Несмотря на это, валютные активы фонда выросли главным образом за счет значительного инвестиционного дохода, полученного за счет эффективного управления активами Национального фонда в условиях меняющейся конъюнктуры на финансовых рынках.