Токаев назначил и уволил судей в регионах

Глава государства подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, на должность судьи назначены:

по Актюбинской области:

Каргалинского районного суда — Сарсенова Данагуль Кайратовна;

по Алматинской области:

Карасайского районного суда — Утегенова Жазира Абдурашидовна;

по Жамбылской области:

Таласского районного суда — Избасаров Кайрат Булатович с освобождением от должности судьи Енбекшинского районного суда города Шымкента;

по Карагандинской области:

суда № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды — Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;

по Костанайской области:

Амангельдинского районного суда — Бекбосинов Ерлан Кайратович;

Карабалыкского районного суда — Усмаев Бек-Хана Ханпашаевич;

Костанайского городского суда — Минх Евгения Витальевна;

Лисаковского городского суда — Айсенов Мадина Зинуллиновна, Сапабекова Алина Алиевна;

Рудненского городского суда — Бижанов Асылхан Айдарханович, Жанабаева Динара Сапаргалиевна, Иманбаева Гульсум Багдадовна;

по Северо-Казахстанской области:

суда района имени Габита Мусрепова — Калинина Наталья Владимировна;

Мамлютского районного суда — Зубкова Инна Викторовна;

по Туркестанской области:

Сарыагашского районного суда — Орынбаев Жасулан Жумагалиевич;

Туркестанского городского суда — Акынов Жанабил Болатович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

по Восточно-Казахстанской области:

Шемонаихинского районного суда — Калдаманова Кымбат Уразкановна.



Освобождены от занимаемых должностей:

судьи Актюбинского областного суда – Жапарова Еркина Мусахановича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

судей Жамбылского областного суда – Жумагулова Нурлана Асуевича в связи с уходом в отставку; Сыздыкову Гульнар Коминтерновну в связи с уходом в отставку.

судьи Туркестанского областного суда – Жаппасову Клару Жаппасовну в связи с уходом в отставку.

по городу Астане:

судьи Алматинского районного суда – Смагулову Нургуль Лесовну в связи с переходом на другую работу;

судьи Есильского районного суда – Кулакбаеву Жанну Мухтаровну в связи с переходом на другую работу;

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Кушакову Марину Афанасьевну в связи с уходом в отставку.

по городу Алматы:

судьи районного суда № 2 Алмалинского района – Рамазанову Айжан Кадылбековну в связи с переходом на другую работу;

судьи Медеуского районного суда – Жолманову Светлану Сатбаевну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

по городу Шымкенту:

судьи Абайского районного суда – Мылтыкбаева Каната Елемесовича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по области Абай:

судьи военного суда Семейского гарнизона – Жунусбекова Аскарбека Жунусбекулы в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области:

судьи специализированного межрайонного экономического суда – Туменбаеву Алмакуль Канапияновну в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по Атырауской области:

судьи специализированного следственного суда города Атырау – Трумову Дину Чокановну в связи со смертью;

по Западно-Казахстанской области:

председателя специализированного следственного суда города Уральска Губашева Нурлана Ербулатовича в связи со смертью;

по Карагандинской области:

судьи суда района Әлихан Бекейхан города Караганды – Мухатжанову Бахыт Батбековну в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного межрайонного экономического суда – Дурдыева Рафаила Ибрагимовича в связи с уходом в отставку;

судьи Темиртауского городского суда – Шаяхметову Айжан Газизовну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау – Сыздыкова Ерлана Ергалиевича в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

судьи Лисаковского городского суда – Агибаева Нурлана Базарбаевича в связи с уходом в отставку.

Указ вводится со дня подписания.