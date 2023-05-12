Токаев назначил и уволил судей в регионах
Так, на должность судьи назначены:
по Актюбинской области:
Каргалинского районного суда — Сарсенова Данагуль Кайратовна;
по Алматинской области:
Карасайского районного суда — Утегенова Жазира Абдурашидовна;
по Жамбылской области:
Таласского районного суда — Избасаров Кайрат Булатович с освобождением от должности судьи Енбекшинского районного суда города Шымкента;
по Карагандинской области:
суда № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды — Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;
по Костанайской области:
Амангельдинского районного суда — Бекбосинов Ерлан Кайратович;
Карабалыкского районного суда — Усмаев Бек-Хана Ханпашаевич;
Костанайского городского суда — Минх Евгения Витальевна;
Лисаковского городского суда — Айсенов Мадина Зинуллиновна, Сапабекова Алина Алиевна;
Рудненского городского суда — Бижанов Асылхан Айдарханович, Жанабаева Динара Сапаргалиевна, Иманбаева Гульсум Багдадовна;
по Северо-Казахстанской области:
суда района имени Габита Мусрепова — Калинина Наталья Владимировна;
Мамлютского районного суда — Зубкова Инна Викторовна;
по Туркестанской области:
Сарыагашского районного суда — Орынбаев Жасулан Жумагалиевич;
Туркестанского городского суда — Акынов Жанабил Болатович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
по Восточно-Казахстанской области:
Шемонаихинского районного суда — Калдаманова Кымбат Уразкановна.
Освобождены от занимаемых должностей:
судьи Актюбинского областного суда – Жапарова Еркина Мусахановича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
судей Жамбылского областного суда – Жумагулова Нурлана Асуевича в связи с уходом в отставку; Сыздыкову Гульнар Коминтерновну в связи с уходом в отставку.
судьи Туркестанского областного суда – Жаппасову Клару Жаппасовну в связи с уходом в отставку.
по городу Астане:
судьи Алматинского районного суда – Смагулову Нургуль Лесовну в связи с переходом на другую работу;
судьи Есильского районного суда – Кулакбаеву Жанну Мухтаровну в связи с переходом на другую работу;
судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Кушакову Марину Афанасьевну в связи с уходом в отставку.
по городу Алматы:
судьи районного суда № 2 Алмалинского района – Рамазанову Айжан Кадылбековну в связи с переходом на другую работу;
судьи Медеуского районного суда – Жолманову Светлану Сатбаевну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
по городу Шымкенту:
судьи Абайского районного суда – Мылтыкбаева Каната Елемесовича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по области Абай:
судьи военного суда Семейского гарнизона – Жунусбекова Аскарбека Жунусбекулы в связи с уходом в отставку;
по Алматинской области:
судьи специализированного межрайонного экономического суда – Туменбаеву Алмакуль Канапияновну в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
по Атырауской области:
судьи специализированного следственного суда города Атырау – Трумову Дину Чокановну в связи со смертью;
по Западно-Казахстанской области:
председателя специализированного следственного суда города Уральска Губашева Нурлана Ербулатовича в связи со смертью;
по Карагандинской области:
судьи суда района Әлихан Бекейхан города Караганды – Мухатжанову Бахыт Батбековну в связи с уходом в отставку;
судьи специализированного межрайонного экономического суда – Дурдыева Рафаила Ибрагимовича в связи с уходом в отставку;
судьи Темиртауского городского суда – Шаяхметову Айжан Газизовну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау – Сыздыкова Ерлана Ергалиевича в связи с уходом в отставку;
по Костанайской области:
судьи Лисаковского городского суда – Агибаева Нурлана Базарбаевича в связи с уходом в отставку.
Указ вводится со дня подписания.