Российский футболист Александр Каракин умер в результате ДТП

В ночь на 12 мая экс-футболист "Динамо" и "Спартака" Александр Каракин участвовал в уличной гонке близ Москвы. Произошла авария, из-за которой спортсмен оказался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, сообщает Telegram-канал 112.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракину было 32 года.

Сообщается, что спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выбросило на середину дороги. Вместе с ним в салоне был оператор.

Сам спортсмен не был пристегнут.

32-летний Александр Каракин был воспитанником московского "Спартака". Он выступал за вторую команду красно-белых, за "Динамо-2" и "Химки". Каракин завершил футбольную карьеру в 2018 году.