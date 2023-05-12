Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Российский футболист Александр Каракин умер в результате ДТП

Каракин попал в ДТП Фото: pixabay
В ночь на 12 мая экс-футболист "Динамо" и "Спартака" Александр Каракин участвовал в уличной гонке близ Москвы. Произошла авария, из-за которой спортсмен оказался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, сообщает Telegram-канал 112.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракину было 32 года.

Сообщается, что спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выбросило на середину дороги. Вместе с ним в салоне был оператор.

Сам спортсмен не был пристегнут. 

32-летний Александр Каракин был воспитанником московского "Спартака". Он выступал за вторую команду красно-белых, за "Динамо-2" и "Химки". Каракин завершил футбольную карьеру в 2018 году.

Читайте также

8-летнего ребенка на самокате сбили в Балхаше

Из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики

Мужчины избили трех подростков в Петропавловске

Данияр Кунафин
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления