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Знаменитый российский футболист открыто высказался об уровне сборной Казахстана

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 11:35 Фото: Instagram/aleksandr_mostovoy_10
Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил первый год работы своего соотечественника Станислава Черчесова на посту главного тренера команды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "РБ-Спорт", ветеран российского футбола считает, что последние результаты казахстанской дружины в Лиге Наций закономерны. 

Команда Черчесова сыграла шесть игр, из них пять поражений и одна ничья. При этом казахстанские футболисты ни разу не поразили ворота соперников, пропустив в свои 15 голов.

"Даже Гвардиола не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат. Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится. Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда у руля был Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают. По всей видимости, Станислава уволят, и он вернется в Россию".Александр Мостовой

61-летний Станислав Черчесов возглавил пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Российский специалист на днях прокомментировал итоги своей полугодичной работы на этой должности. 

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