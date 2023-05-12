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Медицинский стартап казахстанца признан лучшим на международном конкурсе

Медицинский стартап казахстанца признан лучшим на международном конкурсе Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim
В Копенгагене (Дания) состоялся финал международного конкурса Global Startup Awards. В нем медицинский стартап выпускника программы "Болашак" Досжана Жусупова победил в номинации Best VerTech startup 2023, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, казахстанцы обошли конкурентов из Кении, Нигерии, Турции, Дании, Узбекистана и Норвегии. Всего в конкурсе приняли участие команды из 120 стран.

"Инновационная разработка болашаковца Cerebra призвана помочь врачам максимально быстро и точно диагностировать инсульт. Искусственный интеллект за четыре минуты распознает инсульт и выдает высокоточную картину состояния головного мозга", – говорится в сообщении.

По словам Досжана Жусупова, в обычной практике на это у врачей уходит несколько часов, в регионах может доходить до суток.

"Платформа распознает ишемический и геморрагический инсульт", – добавил болашаковец.

Медицинский стартап казахстанца признан лучшим на международном конкурсе

Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim

27 апреля 2023 года министр науки и высшего образования Нурбек Саясат рассказал, что прорабатывается вопрос о разработке первого словаря терминов ИКТ на казахском языке.

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