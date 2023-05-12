КГД разъясняет условия применения розничного налога
Фото: Zakon.kz
Смотрите онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Применение специального налогового режима розничного налога".
В программе:
- Сроки предоставления уведомления о применении СНР розничного налога.
- Перечень видов деятельности, разрешенных для применения СНР розничного налога.
- Порядок применения СНР розничного налога и предоставление формы налоговой отчетности.
Также представители КГД ответят на вопросы участников, заданные до мероприятия.
Спикеры: Анвар Бекжуманов, руководитель отдела камерального мониторинга №2 ДГД по г. Астана и Алмагуль Надырханова, руководитель отдела развития контроля качества государственных услуг ДГД по г. Астана.
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