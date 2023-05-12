КГД разъясняет условия применения розничного налога

Смотрите онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Применение специального налогового режима розничного налога".

В программе:



Сроки предоставления уведомления о применении СНР розничного налога. Перечень видов деятельности, разрешенных для применения СНР розничного налога. Порядок применения СНР розничного налога и предоставление формы налоговой отчетности.

Также представители КГД ответят на вопросы участников, заданные до мероприятия.

Спикеры: Анвар Бекжуманов, руководитель отдела камерального мониторинга №2 ДГД по г. Астана и Алмагуль Надырханова, руководитель отдела развития контроля качества государственных услуг ДГД по г. Астана.



