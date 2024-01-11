КГД разъясняет вопросы всеобщего декларирования

На портале ПРАВМЕДИА Параграф проходит онлайн-конференция, организованная Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Всеобщее декларирование".

В прямом эфире представители КГД разъясняют нюансы и особенности применения на практике норм о всеобщем декларировании населения, а также отвечают на вопросы по указанной тематике, поступившие в редакцию до мероприятия.



Спикеры:

Куандыков Нуржан Кадырович, директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК

Мустафина Асемгуль, заместитель руководителя Управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК.



