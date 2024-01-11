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Законодательство РК

КГД разъясняет вопросы всеобщего декларирования

КГД разъясняет вопросы всеобщего декларирования Фото: freepik
На портале ПРАВМЕДИА Параграф проходит онлайн-конференция, организованная Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Всеобщее декларирование".

В прямом эфире представители КГД разъясняют нюансы и особенности применения на практике норм о всеобщем декларировании населения, а также отвечают на вопросы по указанной тематике, поступившие в редакцию до мероприятия.

Спикеры:

  • Куандыков Нуржан Кадырович, директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК
  • Мустафина Асемгуль, заместитель руководителя Управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК.


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