Алла Пугачева покинула Россию
Фото: wikimedia
3 мая Алла Борисовна прилетела в Москву, чтобы проститься с другом, модельером Валентином Юдашкиным. Помощница Пугачевой сообщила, что артистка уже вернулась в Израиль, сообщает Zakon.kz.
Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что артистка улетела в Израиль, сообщает Starhit.
Об этом она заявила в ответе на комментарии актрисы Яны Поплавской, которая набросилась на Пугачеву с критикой.
Алла Пугачева проводила в последний путь Валентина Юдашкина, умершего от онкологического заболевания.
Ранее возле дома певицы в Подмосковье заметили автомобиль с продуктами. Пользователи предположили, что их привозили специально для Пугачевой, так как она не появляется на публике.
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