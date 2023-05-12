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Алла Пугачева покинула Россию

Алла Пугачева вернулась в Израиль Фото: wikimedia
3 мая Алла Борисовна прилетела в Москву, чтобы проститься с другом, модельером Валентином Юдашкиным. Помощница Пугачевой сообщила, что артистка уже вернулась в Израиль, сообщает Zakon.kz.

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что артистка улетела в Израиль, сообщает Starhit.

Об этом она заявила в ответе на комментарии актрисы Яны Поплавской, которая набросилась на Пугачеву с критикой. 

Алла Пугачева проводила в последний путь Валентина Юдашкина, умершего от онкологического заболевания.

Ранее возле дома певицы в Подмосковье заметили автомобиль с продуктами. Пользователи предположили, что их привозили специально для Пугачевой, так как она не появляется на публике.

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