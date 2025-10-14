"Всегда в моем сердце": Алла Пугачёва посвятила пост умершему звездному другу
Фото: Instagram/allapugacheva_koroleva
Советская и российская певица Алла Пугачёва посвятила пост умершему известному дизайнеру и кутюрье Валентину Юдашкину, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 14 октября 2025 года, ему бы исполнилось 62 года.
"Ты всегда в моем сердце", – подписала фото модельера 76-летняя примадонна.
Подписчики певицы не преминули вспомнить, что ради прощания с другом она, уже не живя в России, вернулась.
- Уважение, что прилетела на похороны к другу Юдашкину. А могла бы и не... Она показала, что дружба бывает на протяжении всей жизни и самого до конца. Тысячу раз браво! Уважение и аплодисменты стоя.
- Сила преданности настоящей дружбы.
Другие комментаторы вспомнили высокий талант Юдашкина.
Русский Пьер Карден – модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет в марте 2023 года. В 2016 году у него обнаружили онкологическое заболевание – рак почки с метастазами в голове. Алла Пугачёва приезжала на похороны Юдашкина, которые состоялись 6 мая 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве.
