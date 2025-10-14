"Всегда в моем сердце": Алла Пугачёва посвятила пост умершему звездному другу

Советская и российская певица Алла Пугачёва посвятила пост умершему известному дизайнеру и кутюрье Валентину Юдашкину, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 14 октября 2025 года, ему бы исполнилось 62 года.

"Ты всегда в моем сердце", – подписала фото модельера 76-летняя примадонна.

Подписчики певицы не преминули вспомнить, что ради прощания с другом она, уже не живя в России, вернулась.

Уважение, что прилетела на похороны к другу Юдашкину. А могла бы и не... Она показала, что дружба бывает на протяжении всей жизни и самого до конца. Тысячу раз браво! Уважение и аплодисменты стоя.

Сила преданности настоящей дружбы.

Другие комментаторы вспомнили высокий талант Юдашкина.

Русский Пьер Карден – модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет в марте 2023 года. В 2016 году у него обнаружили онкологическое заболевание – рак почки с метастазами в голове. Алла Пугачёва приезжала на похороны Юдашкина, которые состоялись 6 мая 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве.