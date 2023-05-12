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Отслужившие алматинцы могут поступить в вузы без ЕНТ

Отслужившие алматинцы могут поступить в вузы без ЕНТ Фото: Zakon.kz
Начальник Управления по делам обороны Алмалинского района полковник Айдар Мусрепов рассказал о весеннем призыве и льготах при поступлении в вузы для солдат срочной службы, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. На сегодня 760 призывников из Алматы уже пополнили ряды военнослужащих.

“На основании закона о воинской службе и указа президента проводится призыв граждан на срочную воинскую службу. Из Алматы на срочную воинскую службу будут призваны 3000 призывников, не имеющих право на отсрочку. Не годные по состоянию здоровья не подлежат призыву. В данное время призвано 760 призывников, которые проходят срочную воинскую службу”.Айдар Мусрепов

По данным спикера, для военнослужащих Министерством обороны инициированы льготы по поступлению в вузы.

Они касаются прошедших воинскую службу и имеющих аттестат об окончании средней школы, либо документ о наличии технического, профессионального, после среднего или высшего образования.

Мусрепов отметил, что отслужившие солдаты получат право поступить в учреждение высшего и послевузовского образования без учета ЕНТ на платной основе. Уволенным же в запас образцовым воинам, в период срочной воинской службы добившимся высоких результатов в боевой подготовке, предоставляется право обучения не только без сдачи ЕНТ, но и за счет вуза.

“При поступлении они также смогут пройти бесплатное обучение на военной кафедре учебного заведения без вступительных экзаменов. Отбор будет проводиться из числа военнослужащих, которые отслужили срочную воинскую службу и показали хорошие результаты при службе”.Айдар Мусрепов

Для получения льгот молодым людям достаточно представить перечень документов в вузы, добавив к ним справку о прохождении срочной воинской службы, которая выдается в ЦОНах, и копию военного билета.

5 мая Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании пообещал, что зарплаты военных летчиков, преподавателей и медиков, работающих в этой сфере, повысятся.

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