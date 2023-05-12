Неустойчивый характер погоды в Казахстане прогнозируют синоптики в субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами.

Как рассказали синоптики, днем на северо-западе, севере страны ожидается град.

По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе – туман, на юге – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С , днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.