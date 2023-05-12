Доллар снова подорожал на торгах 12 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,99 тенге, поднявшись на 1,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня опустился и составил 63,92 тенге (-0,07) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 485,09 тенге, рубля – 5,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-448 тенге, евро – по 487-494 тенге, российские рубли – по 5,4-5,8 тенге.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent 12 мая снизилась на 0,86%, до 75,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,16%, до 71,72 доллара. Ранее днем цена обеих марок росла на 0,55% и 0,52%, соответственно. Нефтяные котировки снизились из-за замедления мировой экономики.