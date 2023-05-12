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Вторые сутки тушат крупный пожар на свалке в Павлодаре

Вторые сутки тушат крупный пожар на свалке в Павлодаре Фото: скриншот видео
С утра 12 мая павлодарцы жалуются на густой дым, который накрыл город. Это произошло из-за крупного пожара на городской свалке. Возгорание пытаются потушить уже вторые сутки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, сообщение о возгорании мусора на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ" ориентировочно на 1,5 га поступило 11 мая в 17:06.

"Угрозы населенным пунктам нет. Возгорание локализовали 12 мая в 6:33. Ликвидации нет. На месте работали три сотрудника и единица техники ДЧС, 15 КАМАЗов и семь погрузчиков ТОО "Эко Алем-ПВ", водовоз ТОО "Спецмашин", шесть водовозов и трактор ДТ ТОО "Водоканал".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, пожар собственными силами тушат работники ТОО "Эко Алем-ПВ".

"Производится засыпь песком, работают 14 единиц техники: три бульдозера, четыре погрузчика, семь бортовых КАМАЗов и 14 человек ТОО "Эко Алем-ПВ".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области


Ранее сообщалось, что в Павлодарской области во время крупного пожара погиб подросток. Пожар произошел в частном жилом доме по ул. Интернациональная в селе Галицкое 11 мая 2023 года около 2:00.

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