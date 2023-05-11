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В Павлодарской области во время крупного пожара погиб подросток

погиб подросток Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пожар произошел в частном жилом доме по улице Интернациональная в селе Галицкое 11 мая около 02:00, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, в пятикомнатном отдельно стоящем кирпичном жилом доме горели домашние вещи, мебель и деревянные конструкции кровли с частичным обрушением.

Общая площадь пожара 250 кв. м.

"36-летний хозяин дома госпитализирован в городскую больницу №1 Павлодара. В ходе разборки и проливки конструкций дома в коридоре обнаружено тело мальчика 2012 года рождения без признаков жизни". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Отмечается, что четыре человека из дома эвакуировались самостоятельно.

Пожар был потушен в 04:40. Причина и ущерб устанавливаются.

В управлении здравоохранения дополнили, что состояние пострадавшего мужчины оценивается как средней степени тяжести, 30% ожогов тела 2, 3 степени.

Напомним, что пожар на Медео, который начался 7 мая, все еще тушат. При исполнении служебного долга, в первые часы борьбы с огнем, погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков, еще один спасатель пострадал, получив травму руки.

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