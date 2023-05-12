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Самая старая собака в мире отметила 31-й день рождения

самый старый пес Фото: скриншот видео
Самая старая в истории собака в мире по кличке Боби отпраздновала очередной день рождения 11 мая. На вечеринку в Португалию прибыли 100 человек, сообщает Zakon.kz.

По словам хозяина Боби, 38-летнего Леонела Косты, пес ест только человеческую пищу. 

Мужчина признался, что после внесения его питомца в Книгу рекордов Гиннесса, у собаки появились поклонники со всей Европы, США и даже Японии.

Боби – чистокровный Рафейру ду Алентежу. Эта порода – разновидность португальской фермерской собаки, средняя продолжительность жизни которой обычно составляет от 12 до 14 лет.


Прошлый рекорд принадлежал австралийскому кеттлу по кличке Блюи. Псу было 29 лет и 5 месяцев и он скончался в 1939 году. Считается, что Блюи послужил вдохновением для популярного детского шоу на телеканале ABC о собаке Блюи.

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