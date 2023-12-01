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191-й день рождения отметило старейшее сухопутное животное

Джонатан отметил 191-й день рождения Фото: wikimedia
Самое старое в мире сухопутное животное, черепаха по имени Джонатан, отпраздновала свой 191-й день рождения на острове Святой Елены. По мнению ученых, она может быть старше, сообщает Zakon.kz.

Точный возраст Джонатана неизвестен, но ему было не менее 50 лет, когда его привезли на остров с Сейшельских островов в 1882 году. Таким образом, ему не менее 191 года, а возможно, и гораздо больше.

Джонатан – старейшее в мире живое сухопутное животное, а также самая старая черепаха/чешуйчатая в истории. Это сейшельская гигантская черепаха, средняя продолжительность жизни которой составляет около 150 лет.

"Несмотря на потерю обоняния и практически полную слепоту из-за катаракты, его аппетит по-прежнему высок. Небольшая команда специалистов по-прежнему кормит его вручную раз в неделю порцией фруктов и овощей. Это не только восполняет его калории, но и обеспечивает необходимыми веществами для метаболизма: витаминами, минералами и микроэлементами".ветеринар Джо Холлинз

Джонатан живет в Plantation House, резиденции губернатора острова Святой Елены, уже в течение 141 года.


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