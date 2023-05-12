В каких регионах Казахстана самые большие зарплаты – исследование

Больше всего казахстанцы зарабатывают в нефтяных регионах республики, меньше всего – в южной части страны, сообщает Zakon.kz.

В первом квартале 2023 года наибольший рост средней заработной платы отмечается в Атырауской области +29,4%, или 618,4 тыс. тенге. Такие данные приводятся в исследовании Первого Кредитного Бюро (ПКБ).

"Конкурентов у региона просто нет – ни по средним размерам зарплат, ни по абсолютному, ни по относительному росту", – комментируют в бюро.

В целом, только в пяти регионах зарплаты выше среднереспубликанских: Атырауская и Мангистауская области – 509,8 тыс. тенге, Улытауская – 450,9 тыс. тенге, а также в городах Астана – 432,2 тыс. тенге и Алматы – 390,3 тыс. тенге.

Фото: Data Hub/Первое кредитное бюро

Самые низкие показатели по зарплатам в следующих областях: Северо-Казахстанской – 241,1 тыс. тенге, Жетысуской – 246,2 тыс., Жамбылской – 254,6 тыс., и Шымкенте – 254,2 тыс. тенге.

"За год зарплаты в среднем по республике выросли на 55,2 тыс. тенге. И вновь рост сильнее среднереспубликанского отмечается только в 5 регионах – Атырауской, Мангистауской (+93,6 тыс.), Восточно-Казахстанской (+60,3 тыс.) областях, а также Астане (+65,7 тыс.) и Алматы (+62,8 тыс.)", – указано в исследовании ПКБ.

Наиболее низкий рост заработной платы отмечается в Западно-Казахстанской (+31,2 тыс.), Туркестанской (+31,6 тыс.), Карагандинской (+32,4 тыс.) и Жамбылской (+34,7 тыс.) областях.

"В целом зарплаты быстрее всего растут там, где они и без того высокие. А в регионах, где оплата труда и так была низкой, абсолютный прирост относительно небольшой", – отмечается в исследовании.

Фото: Data Hub/Первое кредитное бюро

Так, зарплаты в самой "богатой" Атырауской области более чем в 2,5 раза выше, чем в наиболее "бедной" Северо-Казахстанской. Более того, зарплата в Атырауской области сегодня на 81,5% выше среднереспубликанской. Этот разрыв стал самым большим со второго квартала 2020 года.

Напомним, что размер заработной платы в Казахстане по итогам первого квартала 2023 года составил 340,6 тыс. тенге.