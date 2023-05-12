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Автопром построит завод для МСБ в Костанае

Автопром построит завод для МСБ в Костанае Фото: Allur
В рамках Международной выставки обрабатывающей промышленности, которая проходит в столице 10-12 мая, состоялся День поставщика с участием представителей автомобильной промышленности и малого и среднего бизнеса.

Организатором выступила казахстанская автомобильная компания Allur.

В ходе посещения выставки премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с планами по локализации и подчеркнул, что правительство продолжит создавать условия для дальнейшего развития отечественной машиностроительной промышленности. В частности, поддерживать создание новых технопарков, расширять доступность финансирования, стимулировать увеличение местного содержания и укрепление кооперационных связей.

В формате круглого стола и выставочной части автопроизводителем были представлены планы по развитию автомобильной промышленности и приоритетные к локализации компоненты.

Автопром построит завод для МСБ в Костанае

Фото: Allur

Представители МСБ рассказали о своих проектах по производству компонентов для автопредприятий. Кроме того, с каждым товаропроизводителем – а их было порядка тридцати – представители компании индивидуально обсудили возможность организации производства в формате личных B2B встреч.

"Выставка в Астане создала отличную площадку для открытого диалога и прямого обсуждения возможных коопераций. Мы всегда готовы и открыты к сотрудничеству со всеми производителями и заинтересованы в развитии локализации. Так мы общими усилиями сможем создать отечественный кластер производства автокомпонентов".Сергей Могилатов, начальник Управления локализации завода Allur

Результатом установления сотрудничества с МСБ станет строительство специализированного Локализационного центра по производству автокомпонентов. Он будет построен в Индустриальной зоне города Костаная, где расположен автозавод компании Allur.

Автопром построит завод для МСБ в Костанае

Фото: Allur

На площади 30 000 кв. м планируется производить более 70 000 комплектующих в год. Здесь же представителям МСБ будут предоставляться производственные помещения по льготной ставке для реализации своих проектов. На базе предприятия будет создано более 1000 новых высококвалифицированных рабочих мест для казахстанцев.

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Анастасия Московчук
Костанай
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