В Шымкенте открыли фабрику нетканых материалов и завод по выпуску металлических дверей

В Шымкенте состоялось открытие сразу двух новых промышленных объектов, реализованных в рамках инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. В церемониях запуска принял участие аким города.

Первой была открыта фабрика по производству нетканых материалов ТОО "Marvik Partners", расположенная на территории специальной экономической зоны "Оңтүстік". Предприятие специализируется на выпуске продукции из спанбонда, востребованной в легкой промышленности, медицине, строительстве и других отраслях.





Фото: пресс-служба акима города Шымкента

Инвестиции в проект составили 4,7 млрд тенге. Фабрика обеспечит 136 постоянных рабочих мест, а ее производственные мощности позволяют выпускать до 4,8 тысячи тонн нетканых материалов в год. Для размещения производства на территории СЭЗ "Оңтүстік" был выделен земельный участок площадью три гектара. Производство оснащено современным оборудованием и ориентировано на замещение импортной продукции.







В этот же день состоялось открытие завода ТОО "Alliance Buildings" по производству квартирных, противопожарных и технических металлических дверей. Предприятие ориентировано на обеспечение южных регионов страны качественной строительной продукцией, а также на расширение экспортных поставок.









Уже со следующего года компания планирует начать экспорт в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Общий объем инвестиций в проект составил 3,7 млрд тенге. После выхода на полную мощность завод обеспечит постоянной работой 120 человек. Производство рассчитано на выпуск до 150 тысяч единиц продукции ежегодно.



"Запуск новых предприятий – это значимый шаг для промышленного развития Шымкента. Такие проекты создают рабочие места, укрепляют экономический потенциал города и способствуют развитию отраслей, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках", – подчеркнул Габит Сыздыкбеков.







Стоит отметить, что открытие завода и фабрики станет важным вкладом в развитие промышленного сектора Шымкента, расширение производственной базы и укрепление экономического потенциала города.

