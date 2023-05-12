Сколько получат дети из Нацфонда в 2024 году

В Министерстве юстиции на Межведомственной комиссии обсудили вопросы выплат детям из Нацфонда. Механизм стартует уже в 2024 году, и разработчики назвали сумму, которую смогут получить дети, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев рассказал, что расчет выплат будет вестись исходя из среднегодовых значений за предыдущие 18 лет.

"Почему за предыдущие 18 лет, потому что, исходя из кризисной ситуации на рынке иногда доходы Нацфонда могут иметь отрицательное значение. Чтобы нивелировать вот это отрицательное значение, берется такой длительный период. Где-то, если на сегодня брать, с 2005 года по 2023 год среднее значение где-то 2,6%, но это расчет в валюте. То есть теперь детей, которые не достигли 18 лет, на сегодня насчитывается 6,5 млн человек. То есть 6,5 млн человек могут рассчитывать на получение части инвестиционного дохода Нацфонда РК". Берик Бейсенгалиев

В среднем, если ребенок родился в 2023 году, по расчетам разработчиков, он получит около 3,5 тыс. долларов.

"Это исходит из текущих расчетов Нацфонда, из текущих размеров инвестиционного дохода, который получили и среднего размера доходности за эти 18 лет. Это значение среднее, если доходы Нацфонда в последующем будут выше, этот размер станет тоже выше. Эти средства, которые накоплены в течение 18 лет". Берик Бейсенгалиев

Механизм накоплений и выплат запускается в 2024 году. Дети, которым уже тогда исполнится 18 смогут получить значительно меньше 3,5 тыс. долларов.

"Детей, которым в следующем году будет 18 лет, порядка 260 тыс. человек. Если на всех считать, получат около 40 млн долларов по всему Казахстану. На одного ребенка среднее значение сегодня в среднем 160-170 долларов исходя из той доходности, которая сегодня есть 2,6%. Чем младше сейчас ребенок, тем больше будет накапливаться. Ровно 18 начислений он получит, если он в этом году родился. Ежегодно по одному начислению. Если ему сегодня пять лет, то осталось ему в будущем 13 начислений". Берик Бейсенгалиев

Если ребенок до достижения 18 лет меняет гражданство и уезжает из страны, то он теряет право получения этих выплат, а его накопленные деньги равномерно распределяются между другими детьми.

Если после достижения 18-летнего возраста ребенок не истребовал выплаты, то сумма падает на его пенсионный счет. Если ребенок умирает, то право получения этих средств переходит к родителям. Но получат они их только тогда, когда умершему ребенку должно было бы исполниться 18 лет.

Разработчики механизма также рассматривали вариант направления выплат на оздоровление и реабилитацию для особенных детей. Однако пока от этой идеи отказались.

"Пока вопросы оздоровления не включили сюда, по той простой причине, что в прошлый раз, когда люди изымали пенсионные средства, там были определенные, скажем так, нехорошие примеры, что люди якобы на оздоровление (изымали. - прим.ред.), но фактически эти деньги выводили. Исходя из этого, пока этот вопрос не рассматривается. Но у нас еще 7 месяцев есть в рамках текущей деятельности обсуждать детали, я не исключаю, что этот вопрос может войти в список". Берик Бейсенгалиев

Выплаты будут осуществлять в долларах.

"Зафиксировано именно в долларах, чтобы нивелировать курсовую негативную возможную между тенге и долларом. Если сам курс доллара двигается, у нас Нацфонд считается в долларах. Раз он считается в долларах, то и начисления в долларах. Выплаты в долларах". Берик Бейсенгалиев

Депутат пообещал, что Парламент примет документ до окончания текущей сессии.

Ранее сообщалось, что при достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, использовать их на образование или приобретение жилья. При этом, планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются.