Сколько денег из Нацфонда получат дети, достигшие 18 лет, в 2024 году

Дети, достигшие в 2024 году 18 лет, смогут получить в рамках программы "Нацфонд – детям", по прогнозам, около 160 долларов США. Родившиеся в 2023 году по достижении совершеннолетия получат примерно 3,5-4 тыс. долларов США, сообщает Zakon.kz.

По информации "Отбасы банка", первые выплаты дети, которым в 2024 году исполнится 18 лет, смогут получить уже в начале года в рамках проекта "Нацфонд – детям".





Напомним, программа запускается с 1 января 2024 года, затем потребуется около месяца для расчетов и выявления суммы перечислений на одного ребенка из расчета, что 50% инвестиционного дохода делится на количество детей.





Для казахстанцев данная программа удобна тем, что им не требуется открывать самостоятельно целевые накопительные счета или собирать документы. Счета на ребенка открываются автоматически в ЕНПФ (enpf.kz) на основе данных из базы "Физлица". Если родители ребенка в разводе – дополнительных документов или справок также не потребуется.





Фото: "Отбасы банк"

Средства, полученные в рамках программы, достигшие совершеннолетия казахстанцы могут потратить на оплату обучения в вузах и колледжах, а также на улучшение жилищных условий. Но если по достижении 18-летия гражданин Казахстана не пожелает использовать средства, то они будут храниться на счете в течение 10 лет, а затем будут перечислены на пенсионный счет.

"Отбасы банк" – один из операторов этого масштабного, социально значимого странового проекта. Мы к нему активно готовимся. У нас уже готова платформа enpf-otbasy.kz с удобным интерфейсом. С помощью данной платформы участники проекта, которым исполнится 18 лет, смогут открыть там специальный счет и через него направить свои целевые накопления на две цели – улучшение жилищных условий или оплату образования". Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Глава банка также поделилась и другими планами на 2024 год:





– Мы подали документы в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Планируем с начала года получить лицензию на открытие и обслуживание образовательных депозитов и участвовать в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС). Это уникальная система, которая также реализуется у нас в стране и помогает родителям копить на образование своих детей. Ведь при рождении ребенка каждая семья, наверное, задумывается о том, какое образование получит сын или дочь. Будет ли это зарубежный вуз или казахстанский институт, возможно, ребенок будет готовиться поступать на грант.





– Также, возможно, родители будут думать о дополнительных сбережениях, чтобы у ребенка была подушка финансовой устойчивости. Не буду открывать все инсайты, но скажу, что по образовательному депозиту будут очень интересные условия. Если ребенок хорошо учится и поступает на грант, то он сможет этот образовательный депозит вместе с государственной премией забрать себе, – отметила Ляззат Ибрагимова.

По ее мнению, при выборе цели, куда направить целевые сбережения в рамках проекта "Нацфонд-детям", нужно выбирать образование.





– Я считаю, что самое главное – это образование, которое даст возможность потом купить жилье. В 2024 году ждем всех в "Отбасы банке". У нас будет много интересных проектов, и мы продолжим работать с нашими любимыми казахстанскими семьями. Ведь не зря наш банк называется Отбасы. В будущем году желаю всем казахстанцам мира, благополучия и тепла, – заключила Ляззат Ибрагимова.