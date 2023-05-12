Как в Казахстане планируют бороться с бытовым насилием и преступностью в ближайшие годы

МВД РК разработало Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Главным посылом Концепции является то, что сегодняшнее положение дел в сфере общественной безопасности в контексте новых вызовов и угроз требует значительной трансформации действующего механизма взаимодействия субъектов профилактики правонарушений.

Как отмечают в МВД, одним из негативных явлений в сфере общественной безопасности, вызывающих беспокойство общества за последние 5 лет, является рост преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (2018 г. – 919, 2019 г. – 1 052, 2020 г. – 1 071, 2021 г. – 1 021, 2022 г. – 935). Порядка 80% из них совершены в отношении женщин и детей.

"Дети продолжают оставаться наиболее уязвимой группой, требующей защиты. Ежегодно в отношении них совершается порядка 2 тыс. преступлений . В их числе свыше 900 посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, более 70% из которых совершены лицами из близкого окружения", - говорится в документе.

Вместе с тем отмечается, что в условиях стремительного развития инновационных технологий и цифровых сервисов, а также недостаточной финансовой грамотности граждан все большую распространенность получают интернет-мошенничества. За 5 лет отмечается 40-кратный их рост (с 517 в 2018 г. до 20,5 тыс. в 2022 году).

Кроме того, возможности интернет-ресурсов и электронных платежных систем стали активно использоваться наркодельцами для сбыта наркотиков. На фоне стабильной статистики по общему количеству выявленных наркопреступлений (более 2 тыс. ежегодно), за исследуемый период отмечается увеличение фактов пропаганды и распространения наркотиков в интернете (в 2020 г. – 138, 2022 г. – 574). Вместе с тем, установление и привлечение к ответственности виновных по таким преступлениям является весьма затруднительным.

Наряду с этим, отмечается вытеснение "традиционных" наркотиков "синтетическими", которые отличаются "дешевизной" в изготовлении и реализации. Объемы их ежегодного изъятия стали расти в геометрической прогрессии (в 2018 г. изъято 1,8 кг таких наркотиков, в 2019г. – 11 кг, в 2020 г. – 106,5 кг, в 2021 г. – 142,7 кг, в 2022г. – 228,6 кг).

Серьезное беспокойство общества также вызывают вопросы безопасности дорожного движения. За 5 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибло 11,1 тыс. человек, травмировано – 97,7 тыс., большая часть пострадавших относится к экономически активному населению.

Еще одной заслуживающей внимания проблемой в МВД называют кражи, которые затрагивают интересы большого числа граждан. Не все лица, лишившиеся своего имущества, по разным причинам заявляют о преступлении в полицию. Поэтому данные правовой статистики не могут дать полное представление о масштабах виктимизации от краж. Согласно исследованиям, средний уровень заявлений в полицию о кражах со взломом составляет 53%.

Ежегодно сумма ущерба, наносимого в результате краж, превышает 10 млрд тенге. При этом возмещаемость в среднем составляет 43%.

Также отмечается высокий уровень тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

"Состояние подростковой преступности во многом предопределяет будущую криминогенную обстановку. Научные исследования показывают, что несовершеннолетние правонарушители – это резерв преступности будущих десятилетий, причем самой опасной и вредоносной ее части", - отмечают в МВД.

Концепция направлена на решение этих и других проблем, касающихся общественной безопасности.

Предусматривается, что ее реализация будет способствовать достижению следующих общенациональных приоритетов и стратегических задач:

совершенствование правовых основ государства, направленных на эффективную реализацию гражданином прав и свобод, обеспечивающих верховенство закона во всех сферах жизни, взаимную ответственность личности и государства;

переход от силовой модели работы полиции к сервисной модели взаимодействия правоохранительных органов с гражданами для построения безопасного и правового общества;

построение "человекоцентричной" модели государственного управления – "Люди, прежде всего".

Также предлагается создавать атмосферу нетерпимости к насилию, мелким правонарушениям и нарушению законности. Формирование ответственного отношения к обеспечению безопасности как общей ценности всех членов социума должны стать нормой общественной жизни.

"Эффективность проводимой политики зависит от качества воспитательной и идеологической работы на всех этапах становления личности. Данное направление будет развиваться при активном участии всех институтов государственной власти и гражданского общества, начиная с дошкольных учреждений", - говорится в тексте.

Особая роль в этой сфере отводится местным сообществам, общественным деятелям, авторитетам общественного мнения и религиозным объединениям, пропагандирующим светские ценности казахстанского общества и межконфессиональное согласие.

Ключевая роль органов внутренних дел в осуществлении компетентного, основанного на научных данных, управления профилактической деятельностью в стране, будет закреплена отдельным направлением Концепции по трансформации работы полиции.

Для эффективной системы обеспечения безопасности общества необходимо, чтобы полиция соответствовала двум главным критериям:

высокий уровень доверия общества полиции;

профессионализация и развитие компетенций полиции в сфере предупреждения преступности.

Основными векторами трансформации работы полиции определены:

переход от бюрократической к человекоцентричной модели;

"шаговая" доступность, нацеленная на максимальную видимость и присутствие полиции там, где она необходима;

создание оптимальных и эффективных рабочих процессов с акцентом на оказание качественных услуг и сервиса гражданам;

развитие аналитического потенциала полиции для осуществления комплексного анализа преступности с использованием больших объемов данных и оперативной информации, прогнозирования рисков и выявления точечных мер реагирования и профилактики;

тесное партнерство с населением и другими субъектами профилактики правонарушений для совместного решения проблем безопасности на местах на основе проблемно-ориентированного подхода.

Указывается, что проведение мероприятий по трансформации полиции, а также серьезное противодействие новым вызовам и угрозам требует создания достойных условий для несения службы в органах внутренних дел. При этом особое внимание будет уделено цифровизации процессов и внедрению современных IT-инструментов в сферу обеспечения правопорядка.

Основные подходы дальнейшего развития системы общественной безопасности будут обеспечены путем реализации трех стратегических направлений:

безопасное общество - повышение уровня защищённости жизни, здоровья и имущества граждан; межведомственное взаимодействие - создание эффективной системы профилактики правонарушений на основе солидарной ответственности государственных органов и партнерства с населением; трансформация полиции – развитие современной эффективной организации по обеспечению общественной безопасности.

Как ожидается, в результате реализации концепции в 2028 году:

Доля людей, чувствующих себя в полной безопасности (вполне безопасно), когда они идут одни по улице в своем районе составит 64,8%.

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения – 10,1.

Уровень доверия населения к полиции составит 84%.

Оценка эффективности работы полиции – 68%.

К 2029 году будут достигнуты следующие результаты:

В Казахстане будет сформирована целостная система превенции правонарушений с вовлечением в эту сферу и распределением солидарной ответственности между всеми субъектами профилактики. Позиция Казахстана в числе наиболее безопасных стран в рейтинге Глобального индекса миролюбия улучшится с 97 до 60 места. Позиция Казахстана в рейтинге ВОЗ по дорожной безопасности – улучшится до 70 места (в 2022 г. – 86 место).

Проект концепции размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 мая.