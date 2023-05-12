Названа причина "серьезных сбоев" в работе ЕНИС

В Республиканской нотариальной палате (РНП) отреагировали на новость о серьезных сбоях в работе Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС), сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что в Казахстане наблюдаются серьезные сбои в работе ЕНИС, появилась 12 мая. Сообщалось, что информационная система нотариата не работает с начала мая.

В РНП заявили, что ЕНИС работает в штатном режиме, за исключением информационной системы государственной базы данных "Регистр недвижимости".

"С 5 по 9 мая в Казахстане проводились технические работы по переходу государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости" (ЕГКН). До сегодняшнего дня наблюдается нестабильная работа базы ЕГКН. Ввиду того, что ЕНИС включает в себя десятки различных информационных систем, в том числе ИС ЕГКН, на сегодняшний день нотариальные действия с недвижимостью недоступны". Республиканская нотариальная палата

Также в РНП заявили, что, по информации НАО "Правительство для граждан", в настоящее время принимаются меры по исключению данной проблемы.