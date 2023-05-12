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Папу Римского рассердила женщина, попросившая благословить ее собаку

Папа Римский о рождаемости Фото: wikimedia
На недавней аудиенции открыла свою сумку и попросила папского благословения для "своего ребенка" – собаки. Понтифик вспомнил об этом, говоря о падающей в Италии рождаемости, сообщает Zakon.kz.

Создание семьи в Италии становится "титаническим усилием", которое могут позволить себе только богатые, заявил Папа Римский Франциск. Понтифик предупредил, что "дикие" условия свободного рынка мешают молодым иметь детей, сообщает New York Post.

В 2022 году число рождений в Италии впервые упало ниже 400 тыс., зафиксировав 14-е ежегодное падение подряд, а общая численность населения сократилась на 179 тыс. до 58,85 млн человек.

Выступая на конференции, посвященной растущему демографическому кризису, Папа Римский сказал, что снижение рождаемости свидетельствует об отсутствии надежды на будущее, а молодые поколения отягощены чувством неопределенности, хрупкости и ненадежности.

"Трудности в поиске стабильной работы, трудности в ее сохранении, непомерно дорогие дома, заоблачно высокая арендная плата и недостаточная зарплата – это реальные проблемы. Свободный рынок без необходимых корректирующих мер становится диким и порождает все более серьезные ситуации и неравенство".Папа Римский

Понтифик сказал, что в некоторых семьях домашние животные заменяют детей, и рассказал, как одна женщина на недавней аудиенции открыла свою сумку и попросила папского благословения для "своего ребенка" – собаки.

"Я потерял терпение и упрекнул ее, сказав, что многие дети голодают, а вы принесли мне собаку".Папа Римский

Однако он признал, что существуют "почти непреодолимые трудности" для молодых женщин, вынужденных выбирать между карьерой и материнством.

Учитывая высокие затраты на воспитание детей, люди пересматривают свои приоритеты, добавил он.

"Мы не можем пассивно мириться с тем, что так много молодых людей с трудом реализуют свою семейную мечту и вынуждены снижать планку желаний, довольствуясь посредственными заменителями: зарабатыванием денег, стремлением к карьере, путешествиями, ревностно охраняемым досугом".Папа Римский

Сокращение населения является одной из основных причин беспокойства для третьей по величине страны еврозоны.

Ранее министр экономики предупредил, что ВВП Италии рискует сократиться на 18 процентных пунктов в течение следующих двух десятилетий, если сохранятся нынешние тенденции рождаемости.

11 мая министр образования заявил, что текущие демографические показатели говорят о том, что в ближайшие 10 лет школьное население Италии сократится на 1 млн человек.

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