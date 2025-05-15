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Спорт

Синнер встретился с Папой Римским и сходил на финал Кубка Италии

Теннис Встреча Рим, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 16:45 Фото: Instagram/janniksin
14 мая лучший теннисист планеты Янник Синнер был на аудиенции у Папы Римского – Льва XIV. Первая ракетка мира посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями, сообщает Zakon.kz.

Компанию теннисисту и его семье составил Анджело Бинаги – президент Федерации тенниса Италии. Янник Синнер подарил Льву XIV свою ракетку и теннисный мяч.

Немного позже трехкратный чемпион турниров "Большого шлема" стал гостем финального матча Кубка Италии по футболу, где встретились "Болонья" и "Милан".

Несколько дней назад Папа Римский при встрече с журналистами сказал, что умеет играть в теннис. И там же Лев XIV дал добро на проведение благотворительного теннисного матча, но шутя попросил не звать Синнера, чья фамилия с английского языка переводится как "грешник".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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