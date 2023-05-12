Игромания в Казахстане: станет ли зависимость новой проблемой страны

Уже пару лет в СМИ распространяется информация о том, что в Казахстане, по официальным данным, 350 тысяч игроманов. Минздрав утверждает, что людей такой категории числится только восемь человек. Zakon.kz разбирался в ситуации.

В целом, игры с цифрами – даже более опасное занятие, чем гэмблинг, или лудомания, в его классическом выражении. На этом вопросе заострили внимание в Мажилисе в 2022 году, предложив принять меры по борьбе с игроманией и усилить контроль за рекламой азартных игр. Об этой проблеме говорили еще не раз на республиканском уровне. Особенно тема была обсуждаема перед выборами – некоторые кандидаты в депутаты предлагали свои варианты разрешения данной проблемы.

Журналисты издания "Туран пресс" в своем материале задались вопросом: "почему?". По их мнению, дело в том, что распространение недостоверных или вымышленных данных влечет за собой принятие неправильных решений. Чаще запретительных, а не профилактических.

"Если даже гипотетически представить, что в Казахстане игроманов действительно 350 тысяч человек, или пусть даже в 10 раз больше, кто и с какой пользой для общества смог переварить эту информацию?" – задается вопросом автор материала.

В качестве примера приводятся мнения двух депутатов Мажилиса VII созыва – Ляззат Рамазановой и Екатерины Смышляевой. Они заявляли следующее:

"Министерство здравоохранения не принимает никаких мер для внедрения принудительного лечения больных игроманией, даже несмотря на то, что страсть к азартным играм приводит к вполне реальным проблемам: неподъемные долги (средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге), разводы (7 из 10 пар в Казахстане расстаются из-за игромании), уголовные преступления и случаи суицида (игроки часто угрожают физической расправой). Также, хоть около 350 тысяч казахстанцев уже являются игроманами (большинство из них – подростки), в законодательстве нет прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор, и поэтому такие компании продолжают повсеместно рекламировать свои услуги", – писали они в депутатском запросе в правительство.

Они предложили:

усилить контроль за исполнением законодательства в области распространения и рекламы азартных игр;

предусмотреть в планах работы службы по формированию здорового образа жизни специальные программы профилактики игромании среди детей и подростков;

предусмотреть в рамках переподготовки и повышения квалификации медицинских работников направление по профилактике и лечению игровых зависимостей;

проводить регулярные исследования на предмет наличия у детей и молодежи игровых зависимостей, а также выявление среди них потенциально подверженных такой зависимости.

Правительство ответило депутатам, как отмечает издание, что в Казахстане есть стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях для лиц с патологическим влечением к азартным играм. Но для установления диагноза – "игровая зависимость" – требуется наблюдение за человеком не менее 12 месяцев.

Также в ответе за подписью прежнего заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова было сказано, что принудительному лечению лица с расстройством привычек и влечений не подлежат. Но нет такой практики и в мире. Тогда в Кабинете министров сообщили о ряде государственных программ, которые реализуют для выявления и лечения казахстанских игроманов. При этом в правительстве не подтвердили засилье гэмблинга в Казахстане.

У депутата Ляззат Рамазановой поинтересовались: кто источник исходной цифры в 350 тысяч лудоманов в стране, имеющейся в запросе? Выяснилось, что и ее депутаты взяли из открытых источников.

"Якобы, это данные неправительственного сектора, работающего с проблемами гэмблинга. То есть данные все же неофициальные, никем не подтвержденные. А требования по принятию мер выставляются вполне себе серьезные", – сказано в материале.

Так, по данным Минздрава, на диспансерном учете в 2021 году состояло восемь пациентов с патологическим влечением к азартным играм, в числе которых не зарегистрировано ни одного несовершеннолетнего.

Стоит отметить, что последнее широкомасштабное исследование на республиканском уровне по вовлечению подростков и молодежи в нехимические аддикции проведено аж в 2012 году. После они не проводилось ни среди молодых групп населения, ни тем более среди взрослого населения. Следовательно, можно сделать вывод, что какие-то обобщенные данные о якобы 350 тысячах игроманов и 7 из 10 разводов по причине лудомании в стране отсутствуют в принципе, чтобы это утверждать.

В дополнению к сказанному, на вопрос о том, какие виды зависимостей в Казахстане превалируют, Минздрав привел конкретные цифры по табакокурению, алкоголю и наркотикам.

"В течение последних пяти лет в Казахстане проведено три национальных исследования по потреблению психоактивных веществ среди молодежи. Исследования показали, что употребление табачных изделий возрастает в пределах выделенных возрастных групп и достигает максимального значения среди молодежи в возрасте 25-34 лет (53,5%). По результатам опроса каждый третий респондент отметил использование кальяна, испарителей или электронных сигарет в течение жизни и каждый пятый указал на их использование в течение последнего месяца", – указано в статистике Минздрава.

По данным ведомства, исследования выявили, что более 60% респондентов в возрасте 18-34 лет употребляли алкоголь и 45,7% указали данные об употреблении алкогольных напитков в течение последнего месяца.

"Мужчины имеют более высокий показатель потребления алкоголя по сравнению с женщинами. С возрастом распространенность употребления алкогольных напитков увеличивается. Еженедельное или ежедневное употребление марихуаны отметили 41% лиц, которые курили каннабис; в отношении кокаина, амфетаминов и опиоидов этот показатель составляет 50%, седативных и снотворных веществ – 33,3%", – заключили в Минздраве.

При этом в стране зарегистрировано всего 8 диспансерных лудоманов. Разумеется, это не говорит о том, что число любителей азартных игр в Казахстане незначительно. В то же время многие зависимые свою проблему не признают, и не только игроманы, отсюда и крайне низкая выявляемость.

С другой стороны, отмечает издание, табак, алкоголь и азартные игры в Казахстане не запрещены. То есть государство признает их социально контролируемыми рынками потребления и таким образом регулярно исследует только те сферы, которые доказанно имеют негативные последствия для общества.

Отсутствие реальной картины по гэмблинг-зависимостям вполне может быть связано с тем, что рост видов азартных игр и их доступность для любого потребителя – проблема относительно новая и возникла с распространением гаджетов, указано в статье.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор Центра помощи "Свободные люди" Антон Гордеев:

"Существует много вариантов патологического гэмблинга. И пациенты, проходящие у нас психологическую коррекцию, играют в карты, рулетку, тотализатор, спортивные игровые автоматы, компьютерные игры – танки всякие. Многие играют в лотереи. Или, когда люди особенно азартные, играют в несколько вариантов сразу. Алкоголизм по числу зависимых занимает первое место. А наркомания с игроманией – на втором. Я имею в виду среди тех, кто обращается за помощью. Игроков в Казахстане принудительно не лечат, их даже пугать нечем. В основном их приводят, когда образуются огромные долги по 40-60 миллионов. Должны всем подряд – банкам, ломбардам, просто знакомым. Часто же это люди очень обеспеченные, поэтому у них такие суммы. Приводят на лечение родственники или работодатели, которым сложно найти замену ценному сотруднику с игровой зависимостью. Я даже не помню, когда игроки приходили к нам сами. Алкоголики делают это чаще. В принципе, игра не запрещена в Казахстане. Это такой социально приемлемый вид зависимости, социально приемлемый наркотик, получается, – говорит эксперт.

По словам Антона Гордеева, все зависимости считаются болезнью. И игроманию тоже, заболеть которой может и богатый, и бедный, и верующий, и атеист, и чиновник, и простой рабочий. Женщин-игроманок в Казахстане мало, в основном это мужчины, причем взрослые, а не подростки.



"Аддиктивное расстройство личности я называю онкологией души. Чем раньше онкологию обнаруживают медики, если говорить о физической болезни, тем больше шансов продлить больному жизнь. А когда люди начинают играть, и это проявляется на каком-то раннем этапе, это проявление можно считать подарком для семьи в каком-то смысле. Лечение – да, долгое, дорогое, психологически затратное. Но такова природа любой зависимости", – считает эксперт.

Гордеев также выразил свое мнение касательно вопроса: близка ли проблема лудомании в Казахстане к эпидемии, как заявляют депутаты и СМИ?

"Каких-то официальных данных нет. Мы можем лишь опираться на информацию, которая есть у реабилитационных клиник. Поэтому однозначного ответа у меня нет", – ответил спикер.

– Если говорить о том, как принимаются решения на государственном уровне, то это происходит явно без участия в процессе людей, владеющих знаниями в области зависимостей. Полагаю, таких просто нет, а потому проще было бы легализовать игровую "запрещенку" с обязательством размещать доступную информацию о способах и формах лечения от игровой зависимости, с контактами психологов. Так сделано в Лас-Вегасе, там каждое казино увешано такими плакатами. Потому что люди в отчаянии могут позвонить, у них есть шанс получить поддержку и помощь. Государство получает много налогов от легального игрового бизнеса. Но игра должна быть честной до конца. Потому что азарт непобедим, и всегда будут люди, которые играют без проблем и последствий для близкого окружения. Аналогично с алкоголем. Не все, кто выпивает, обязательно алкоголики, – добавил Гордеев.

Он также считает: тот факт, что депутаты заговорили об игровой зависимости, это хорошо. Но что следует ждать дальше?

"Допустим, недавно МВД заявило, что намеревается проверять школьников на наркотики. Проверит, выявит. Что оно будет делать с этими выявленными школьниками дальше? Нужна же какая-то системность в действиях. А у государства нет кооперации с реабилитационным сообществом, выращенных специально специалистов, которые будут в состоянии переварить и применить объемы знаний, которые получат". Антон Гордеев

Некоторые считают, что следует обязать игорный бизнес лечить лудоманов за свой счет, если азарт непобедим. На это эксперт сказал следующее:

"Я бы начал с баннеров, а следующим этапом, разработав и хорошо продумав этот проект, как директиву спустить уже в игровой бизнес, чтобы каждое живое казино ежемесячно оплачивало лечение 10 зависимых, условно. Сейчас мы работаем над созданием Ассоциации реабилитационных центров Казахстана. Для чего? Чтобы объединить как можно больше центров, каким-то помочь развиваться и вывести их из тени, какие-то закрыть. И ввести обязательную сертификацию таких центров с аккредитацией сотрудников. Сейчас же по факту реабилитационного рынка по лечению зависимостей в Казахстане как такового нет. Есть отдельные специалисты, к которым очереди, но весь объем тянуть они не в силах". Антон Гордеев

В апреле 2022 года вице-премьер Ералы Тугжанов на заседании правительства, посвященном как раз игорной проблематике, так и сказал, что у госорганов нет данных о количестве лиц, зависимых от азартных игр, и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино. Но на общей панике, естественно, не забыл озадачить подчиненных необходимостью принятия решительных мер в борьбе c гэмблингом:



разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;

создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;

провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;

обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;

установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;

установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;

установить ответственность за организацию интернет-казино;

разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.

Из вышеперечисленного работает, причем весьма эффективно, только Агентство по финансовому мониторингу. Оно регулярно закрывает незаконную "игорку" и людей, причастных к их открытию. Остальное – пока на уровне разговоров.

Действительно ли эта проблема на сегодняшний день одна из самых важных, надо еще разобраться.