Озеро надежды: как планируют благоустроить территорию вокруг Сайрана

Озеро Сайран – одно из любимейших городских мест отдыха алматинцев. В этом году власти решили провести на всей территории, прилегающей к водоему, капитальную реконструкцию. Корреспондент Zakon.kz узнал, как может преобразиться местный пляж после благоустройства.

Речь идет не об окончательном проекте, еще возможны точечные изменения. Однако, как рассказали в Управлении экологии и окружающей среды Алматы, к благоустройству территории планируют приступить уже в августе, поэтому пляж в этом году работать не будет.

Фото: Zakon.kz

На данный момент в озере уже нет воды. С марта здесь проводят механическую очистку дна от глины и ила. Всего за это время вывезли 42 тыс. куб. метров донных отложений.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"С учетом строительно-монтажных работ в этом году не планируем открывать пляж. Приносим свои извинения перед горожанами. Один год просим потерпеть", – рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы Сергей Герасименко.

Фото: Zakon.kz

После реконструкции на территории вокруг озера появится общественное пространство, комфортные пешеходные, спортивные и детские зоны. Также благоустроят сам пляж и береговую линию.







Архитектор проекта Нелли Лаптева пообещала, что это будет место комфортного паркового пространства для всех горожан.

Фото: Zakon.kz

"В первую очередь, мы сделаем большую прогулочную зону вокруг озера, потому что сейчас нет как таковой единой набережной. К примеру, со стороны улицы Толе би просто узкий тротуар, а рядом машины", – сказала Нелли Лаптева.

Сама же набережная станет шире. Сейчас это просто трехметровая дорожка, а по новому проекту она будет 11 метров.

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

Также проектировщики предлагают выдвинуть восточную и западную набережные навстречу друг другу, соединять их будет мост. Такой же переход соединит два берега чуть ниже моста.



"По проекту у нас предусмотрен понтонный переход. Его удобно использовать, когда воду в озере будут спускать. Строить мост намного дороже, поэтому мы выбрали такое решение", – объяснила главный архитектор проекта.

На западном берегу озера появится большой кластер для отдыха, где расположится пергола с шезлонгами. Длина навеса будет 2 тыс. метров, а ночью его будут подсвечивать.

Перед перголой планируют создать искусственное озеро лотосов.

"Лотосы мы планируем взять с Первомайских озер. Но для того, чтобы их высадить здесь, мы сделаем внутреннее, не спускаемое на зиму небольшое озеро. Но когда Сайран наполнится, выглядеть все будет едино", – добавила Нелли Лаптева.

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

За навесом построят детский городок с натуральным покрытием из мелкого гравия. Месторасположение выбрано таким образом, чтобы родители могли находиться ближе к детям и следить за ними, отдыхая на комфортных шезлонгах.



Развлечения найдутся и для детей постарше. Велопарк, скейт- и ролопарк планируют разместить прямо за детской площадкой. Кроме того, рядом будут тренажеры для занятий спортом.

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

Такой же детский городок появится на восточном берегу. Единственное, выглядеть он будет по-другому. Как отметила главный архитектор проекта, это будет арт-объект, напоминающий корабль. Назвали его "Алые паруса".

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

Большое внимание уделят озеленению. По проекту планируют высадить 3,5 тыс. деревьев – абрикосы, катальпы, карагач, акации, гибридный тополь, который не будет "пылить".



А так называемые парковые деревья – ивы, липы – разместят в местах прогулочных зон вдоль набережной.

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

"Мы восстановим травяной покров с помощью разнотравья. Здесь красиво будут цвести маки, васильки. Газоны будут не везде, только в специально отведенных местах, где можно будет полежать и позагорать. В целом постарались выбрать такие растения, которые не требуют много ухода". Нелли Лаптева

При этом она подчеркнула, что вырубки старых деревьев фактически не будет. Официально "умершими" на территории озера признали 842 дерева, их и планируют спилить.

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

Следить за порядком на территории озера будут сотрудники ДЧС и полиция. По проекту планируют построить два пункта, в которых будут находиться стражи порядка и специальные вышки. Также на всей территории озера разместят видеокамеры. Купаться отдыхающие смогут только в строго отведенных местах.

Такой масштабный проект планируют реализовать за один год. Однако окончательные сроки в местной администрации пока не называют.