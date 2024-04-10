Что сейчас происходит на озере Сайран и каким оно будет после реконструкции

С прошлого года на озере Сайран началась масштабная реконструкция. Чиновники и специалисты показали, как будет выглядеть искусственный водоем после строительных работ. По плану территорию полностью облагородят, появятся специальные зоны для отдыха.

Строительными бригадами до этого была проведена тотальная очистка дна озера Сайран. Сейчас территория вокруг водохранилища полностью обнесена металлическим забором. Пройти через парковую зону и попасть из одной части озера в другую невозможно, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что еще в 2023 году аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, какие работы будут проведены на озере и как после реконструкции будет выглядеть излюбленное место отдыха горожан. И вот редакция решила прогулялась по огражденной территории и поговорить с рабочими, которые проводят строительные работы. Но немного истории о появлении в самом центре Алматы искусственного водоема.

Как появилось озеро Сайран в Алматы и что происходит сейчас

Озеро Сайран – это бывший песчано-гравийный карьер, заполненный водой. Последний раз его облагораживали в 1989 году. После этого капитальные работы по благоустройству искусственного водоема не проводились.

Но уже в 2023 году Управление экологии и окружающей среды Алматы разработало проект по благоустройству территории озера и прилегающей к ней площадки. После объявления конкурса и определения компании, которая займется строительными работами, бригады приступили к реконструкции.

Общая площадь территории, которую предстоит благоустроить компании, составляет 42 гектара. Завершить все работы планируют до конца этого года. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы малых архитектурных форм, уборка и вывоз мусора, санитарная обрезка сухостоя.



Фото: Zakon.kz

Большое внимание власти Алматы и компания намерена уделить озеленению. Так, на территории озера Сайран планируют высадить 3,5 тыс. деревьев – абрикосы, катальпы, карагач, акации, гибридный тополь. На прогулочных зонах высадят ивы и липы. Сейчас же близ водоема идет подготовительная работа, строительные бригады ограждают территорию и производят заготовку стройматериалов.

Фото: Zakon.kz

За высоким забором бригады подсчитывают необходимое количество материала для монтажа системы полива и кабелей для прокладки сетей электроснабжения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После того, как все эти работы будут завершены, рабочие приступят к самому важному – строительству водоотвода и подпорных стенок. Уже после планируют подведение инженерных сетей и установку новых столбов освещения.

Фото: Zakon.kz

Сейчас из озера Сайран практически полностью спустили воду. К слову, водоем не наполняли с прошлого года. Тогда же там шла механическая очистка дна от глины и ила. Всего рабочие вывезли более 42 тыс. м³ донных отложений.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что территорию озера Сайран власти Алматы намерены кардинально изменить и сделать комфортной, а главное – безопасной для отдыхающих в любое время. Так, в планах появление общественных пространств, пешеходных, спортивных и детских зон.

Фото: Zakon.kz

Но все же главное – это пляж и береговая линия на Сайране. Ее решено полностью перезагрузить, а именно, зона отдыха станет шире: если раньше это было всего три метра, то по новому плану – уже 11. Сейчас закуплены все необходимые материалы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на территории озера Сайран активно ведутся строительные работы. Начать их раньше рабочие не могли из-за сложных погодных условий. При этом компания, взявшая проект, отмечает, что все работы будут завершены точно в срок.

А жителям и гостям города стоит немного набраться терпения, и уже скоро обновленная зона вокруг искусственного озера в самом центре Алматы станет доступной для ежедневного отдыха и прогулок.