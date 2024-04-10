Что сейчас происходит на озере Сайран и каким оно будет после реконструкции
Строительными бригадами до этого была проведена тотальная очистка дна озера Сайран. Сейчас территория вокруг водохранилища полностью обнесена металлическим забором. Пройти через парковую зону и попасть из одной части озера в другую невозможно, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что еще в 2023 году аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, какие работы будут проведены на озере и как после реконструкции будет выглядеть излюбленное место отдыха горожан. И вот редакция решила прогулялась по огражденной территории и поговорить с рабочими, которые проводят строительные работы. Но немного истории о появлении в самом центре Алматы искусственного водоема.
Как появилось озеро Сайран в Алматы и что происходит сейчас
Озеро Сайран – это бывший песчано-гравийный карьер, заполненный водой. Последний раз его облагораживали в 1989 году. После этого капитальные работы по благоустройству искусственного водоема не проводились.
Но уже в 2023 году Управление экологии и окружающей среды Алматы разработало проект по благоустройству территории озера и прилегающей к ней площадки. После объявления конкурса и определения компании, которая займется строительными работами, бригады приступили к реконструкции.
Общая площадь территории, которую предстоит благоустроить компании, составляет 42 гектара. Завершить все работы планируют до конца этого года. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы малых архитектурных форм, уборка и вывоз мусора, санитарная обрезка сухостоя.
Фото: Zakon.kz
Большое внимание власти Алматы и компания намерена уделить озеленению. Так, на территории озера Сайран планируют высадить 3,5 тыс. деревьев – абрикосы, катальпы, карагач, акации, гибридный тополь. На прогулочных зонах высадят ивы и липы. Сейчас же близ водоема идет подготовительная работа, строительные бригады ограждают территорию и производят заготовку стройматериалов.
Фото: Zakon.kz
За высоким забором бригады подсчитывают необходимое количество материала для монтажа системы полива и кабелей для прокладки сетей электроснабжения.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
После того, как все эти работы будут завершены, рабочие приступят к самому важному – строительству водоотвода и подпорных стенок. Уже после планируют подведение инженерных сетей и установку новых столбов освещения.
Фото: Zakon.kz
Сейчас из озера Сайран практически полностью спустили воду. К слову, водоем не наполняли с прошлого года. Тогда же там шла механическая очистка дна от глины и ила. Всего рабочие вывезли более 42 тыс. м³ донных отложений.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что территорию озера Сайран власти Алматы намерены кардинально изменить и сделать комфортной, а главное – безопасной для отдыхающих в любое время. Так, в планах появление общественных пространств, пешеходных, спортивных и детских зон.
Фото: Zakon.kz
Но все же главное – это пляж и береговая линия на Сайране. Ее решено полностью перезагрузить, а именно, зона отдыха станет шире: если раньше это было всего три метра, то по новому плану – уже 11. Сейчас закуплены все необходимые материалы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В настоящее время на территории озера Сайран активно ведутся строительные работы. Начать их раньше рабочие не могли из-за сложных погодных условий. При этом компания, взявшая проект, отмечает, что все работы будут завершены точно в срок.
А жителям и гостям города стоит немного набраться терпения, и уже скоро обновленная зона вокруг искусственного озера в самом центре Алматы станет доступной для ежедневного отдыха и прогулок.