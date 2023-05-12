Основное препятствие в ведении бизнеса в Казахстане назвали предприниматели

Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин рассказал о результатах мониторинга предприятий за первый квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса.

"Об этом заявили 34,1% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (30%); уровень налогов (24,8%); нехватка квалифицированных кадров (23,9%); поиск покупателей (23,5%); регулятивные изменения (15,1%); сложность возврата дебиторской задолженности (13,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на восьмом месте (13,5%)". Рустем Оразалин

Также он рассказал, что композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, сохранился на уровне 100,3, "что говорит о сохранении положительной, хотя и слабой динамики экономического роста".

В первом квартале 2023 года в опросе приняли участие 3366 предприятий, из них крупных и средних – 1587.

Директор департамента отметил, что результаты мониторинга предприятий за первый квартал 2023 года указывают на умеренный темп роста экономической активности в реальном секторе. Отмечено увеличение спроса в реальном секторе, замедление темпа роста цен на готовую продукцию, снижение уровня загрузки производственных мощностей и инвестиционной активности.

"В первом квартале 2023 года спрос на готовую продукцию улучшился. Диффузионный индекс (ДИ) увеличился с 51,4 до 52,9. Улучшение показателя отмечено в секторе производства товаров (53,4) и в секторе услуг (52,7). Темп роста цен на готовую продукцию предприятий замедлился, ДИ составил 59,6 (в четвертом квартале 2022 года – 62,3)". Рустем Оразалин

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