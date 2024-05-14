Что мешает казахстанским предприятиям развиваться, рассказали в Нацбанке

Директор департамента Национального банка Рустем Оразалин рассказал о результатах мониторинга предприятий за первый квартал 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, по результатам мониторинга предприятий в первом квартале 2024 года замедлился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, уменьшилось негативное влияние изменения курса тенге к иностранным валютам.

"Рост цен на продукцию предприятий продолжает замедляться, диффузионный индекс (ДИ), представляющий собой общее изменение динамики цен, составил – 57 (в IV квартале 2023 года – 57,8). Повысился спрос на готовую продукцию предприятий, ДИ составил – 51,4 (49,4)", – рассказал Рустем Оразалин.

При этом средняя рентабельность продаж (до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации) в целом по экономике немного снизилась до 22,9% (23,3%) и остается стабильной на протяжении нескольких лет.

По-прежнему основным препятствием для ведения бизнеса предприятия считают рыночную конкуренцию. Об этом заявили 31,4% опрошенных предприятий.

Другими препятствиями выступают: состояние экономики Казахстана (30,9%); уровень налогов (28,1%); нехватка квалифицированных кадров (26,3%); поиск покупателей (25,1%); сложность получения лицензий/разрешений (16,6%); сложность возврата дебиторской задолженности (14,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на восьмом месте (14,4%).

Вместе с тем композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, улучшился и составил 100,3. Показатель КОИ на второй квартал, отражающий ожидания предприятий, достиг 100,1.

По данным Нацбанка, в опросе приняло участие 3388 предприятий.