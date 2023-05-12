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100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Казахстана

100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На таможенном посту в столице задержали мужчину, пытавшегося вывезти сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза слитка аффинированного золота, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, подводя итоги работы за апрель и май месяц текущего года на таможенном посту "Ауежай Астана".

Так, к примеру, в результате проведенных мероприятий совместно с Департаментом экономических расследований по городу Астане при прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением "Астана – Анталия" остановлен гражданин, у которого при опросе и проверке багажа были обнаружены незадекларированные наличные средства на сумму 118 392 долларов США, 28 750 рублей, 92 885 евро.

В ДГД по городу Астане напомнили физическим лицам о запрете на вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, а также вывоз аффинированного золота.

Ранее стало известно, что из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.

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