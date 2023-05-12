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Законодательство РК

Из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики

Из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики Фото: pixabay
В Казахстане задержали группу людей с наркотиками из США, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Агентства по финансовому мониторингу, товар был направлен из Америки в Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану.

"В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом, получателем указанной посылки указан житель Астаны. Сотрудниками столичного Департамента АФМ осуществлена дальнейшая контролируемая поставка наркотических веществ".Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством – марихуаной высушенной.

Общий вес составляет 500 г. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину.

"Указанные граждане были задержаны при приеме-передачи посылки. Они водворены в ИВС".Пресс-служба АФМ РК

"Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в агентстве.

4 мая сообщалось, что в Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков из США.

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АФМ РК Казахстан США
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