Из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики
Фото: pixabay
В Казахстане задержали группу людей с наркотиками из США, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении Агентства по финансовому мониторингу, товар был направлен из Америки в Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану.
"В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом, получателем указанной посылки указан житель Астаны. Сотрудниками столичного Департамента АФМ осуществлена дальнейшая контролируемая поставка наркотических веществ".Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством – марихуаной высушенной.
Общий вес составляет 500 г. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину.
"Указанные граждане были задержаны при приеме-передачи посылки. Они водворены в ИВС".Пресс-служба АФМ РК
"Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в агентстве.
4 мая сообщалось, что в Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков из США.
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