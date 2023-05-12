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Токаев: Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана

Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства рассказал в интервью китайскому телеканалу CCTV.

Токаев вспомнил, что был в КНР в 2019 году с государственным визитом и провел замечательные переговоры с председателем Си Цзиньпином.

"Мы договорились следовать взаимовыгодной политике, чтобы наши народы могли вместе сосуществовать. Это означает и налаживание стратегического партнерства, и вечную дружбу между двумя странами". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил долгосрочный интерес казахстанцев к Китаю и выразил надежду, что дружба между народами получит прочную основу и будет взаимовыгодна как политически, так и экономически.


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