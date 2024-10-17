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Ключевые элементы внешней политики Казахстана перечислил Токаев

Ключевые элементы внешней политики Казахстана перечислил Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 13:46 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum, где перечислил ключевые элементы внешней политики Казахстана. Об этом 17 октября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, "ключевыми элементами нашей внешней политики являются независимость, мультилатерализм, региональная стабильность и дипломатия".

"Поэтому мы решительно поддерживаем роль Организации Объединенных Наций как единственной универсальной организации, движущей силы глобального сотрудничества и прогресса. Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил президент, проводимые реформы имеют решающее значение не только для поддержания внутренней стабильности, но и для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций.

"В экономическом плане Казахстан добился значительных успехов. Мы привлекли 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Страна запускает новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь вложения на сумму 150 млрд долларов к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. Поэтому создан наделенный широкими полномочиями Инвестиционный совет, который курирует стратегические инвестиционные проекты", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи глава государства заявил, что Казахстан на протяжении многих лет реализует свою миссию в качестве авторитетного члена международного сообщества.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном.

Особое внимание президент уделил таким темам, как ядерное разоружение и охрана окружающей среды.

"Мы добровольно отказались от своего ядерного арсенала и продолжим поддержку глобальных усилий по его нераспространению. Инициатива Астаны по созданию Международного агентства по биологической безопасности дополняет наши обязательства по противодействию угрозам в сфере глобальной безопасности. В области охраны окружающей среды Казахстан привержен целям глобальной климатической повестки дня. Мы решительно поддерживаем Парижское соглашение по климату", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта. Касым-Жомарт Токаев заявил, что "стремление к миру путем переговоров – это стратегическое благоразумие".

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