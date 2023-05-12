Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Как сообщил корреспонденту ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет", в период с 13 по 19 мая жителей и гостей южной столицы ждет жаркая погода с порывами ветра при грозе.
13 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.
14-15 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.
16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°С, днем +27+32°С.
17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +27+32°С.
18 мая: переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +22+27°С.
19 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°С, днем +20+25°С.
Ранее синоптики спрогнозировали неустойчивый характер погоды в Казахстане в субботу.