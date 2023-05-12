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Казахстанцы отказываются от рублей и стали чаще покупать евро

Казахстанцы отказываются от рублей и стали чаще покупать евро Фото: Zakon.kz
Казахстанцы отказываются от рублей и скупают в обменниках евро. В этом году чистые продажи показали рост на 29%. Общая сумма превысила 74 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Евро становится второй по популярности иностранной валютой в стране. Согласно данным Ranking.kz, с января по март продажа рублей в обменниках превысила их покупку на 8,4 млрд тенге.

В предыдущие годы продажи рубля значительно превышали продажи евро. Однако ситуация изменилась: в 2023 году нетто-продажи евро выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 74,6 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом нетто-продажи доллара снизились на более чем 13% до 385,5 млрд тенге.

Более половины всех нетто-продаж евро пришлось на Алматы (27,2 млрд тенге) и Шымкент (16,6 млрд тенге).

На торгах 12 мая доллар снова подорожал.

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