Казахстанцы стали чаще отказываться от алкоголя

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что по стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. По его словам, это осознанный выбор простых людей, сообщает Zakon.kz.

Так, продолжил он, в одном из сел Мангистауского района одноименной области жители добровольно отказались от продажи алкоголя, выложив недавно об этом видео в соцсетях.

"Подобные примеры уже есть в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской и других областях. Да, это пока может казаться каплей в море, учитывая общее количество сел в стране. Но важно другое: динамика положительная", – написал Асылов 2 апреля 2025 года на своей странице в X.

Таких населенных пунктов, по данным Генпрокурора, становится все больше.

"Инициатива пошла от старейшин и Советов общественности. Особую признательность заслуживают сельские предприниматели. Услышав голос земляков, они добровольно убрали алкоголь с прилавков. Несмотря на сомнения, их доходы не упали. Жители сел вместо алкоголя стали больше покупать полезных продуктов для детей". Берик Асылов

Далее он привел результаты отказа от алкоголя:

в ряде сел преступность сведена к нулю;

исчезли бытовые конфликты;

молодежь все чаще выбирает спорт и осознанность.

"Для сведения: согласно официальной статистике, в течение 3 месяцев текущего года зафиксировано снижение числа уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", – заключил Асылов.

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В конце марта стало известно, что в Костанайской области предложили ужесточить правила продажи алкоголя. В регионе считают, что введение ограничений позволит снизить долю преступлений.