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Общество

Казахстанцы стали чаще отказываться от алкоголя

стакан, алкоголь, показатели, Асылов, Казахстана, прокуратура, статистика, отказ, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:58 Фото: pexels
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что по стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. По его словам, это осознанный выбор простых людей, сообщает Zakon.kz.

Так, продолжил он, в одном из сел Мангистауского района одноименной области жители добровольно отказались от продажи алкоголя, выложив недавно об этом видео в соцсетях.

"Подобные примеры уже есть в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской и других областях. Да, это пока может казаться каплей в море, учитывая общее количество сел в стране. Но важно другое: динамика положительная", – написал Асылов 2 апреля 2025 года на своей странице в X.

Таких населенных пунктов, по данным Генпрокурора, становится все больше.

"Инициатива пошла от старейшин и Советов общественности. Особую признательность заслуживают сельские предприниматели. Услышав голос земляков, они добровольно убрали алкоголь с прилавков. Несмотря на сомнения, их доходы не упали. Жители сел вместо алкоголя стали больше покупать полезных продуктов для детей".Берик Асылов

Далее он привел результаты отказа от алкоголя:

  • в ряде сел преступность сведена к нулю;
  • исчезли бытовые конфликты;
  • молодежь все чаще выбирает спорт и осознанность.

"Для сведения: согласно официальной статистике, в течение 3 месяцев текущего года зафиксировано снижение числа уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", – заключил Асылов.

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В конце марта стало известно, что в Костанайской области предложили ужесточить правила продажи алкоголя. В регионе считают, что введение ограничений позволит снизить долю преступлений.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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