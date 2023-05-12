Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться

Курьер-мопедист сбил в Алматы полицейского, после чего попытался скрыться, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 мая около 16:00 в Медеуском районе. На пересечении Достык и Курмангазы полицейские заметили мопедиста без шлема. На требования об остановке он не отреагировал и попытался скрыться в частном секторе.





"На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист, тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан". Инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Жанибек Оразбаев

Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки. Полицейский доставлен в больницу.

