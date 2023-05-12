Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться

Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться Фото: polisia.kz
Курьер-мопедист сбил в Алматы полицейского, после чего попытался скрыться, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 мая около 16:00 в Медеуском районе. На пересечении Достык и Курмангазы полицейские заметили мопедиста без шлема. На требования об остановке он не отреагировал и попытался скрыться в частном секторе.


"На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист, тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан". Инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Жанибек Оразбаев

Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки. Полицейский доставлен в больницу.

Читайте также

100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Казахстана

Школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодарской области

В Шымкенте полицейский автомобиль врезался в фундамент недостроенного здания

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления