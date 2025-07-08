В Алматы мопедист намеренно сбил полицейского

В Алматы 20-летний мопедист сбил полицейского и попытался скрыться, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 8 июля 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на проспекте Толе би.

"Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия. В результате оперативных мероприятий нарушитель был установлен и задержан", – сообщили в ДП.

В отношении мопедиста составили административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Решением суда он подвергнут административному аресту на 10 суток.

Похожий случай произошел в Алматы ранее: серийный вор мопедов протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить.