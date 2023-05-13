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Синоптики рассказали, какие метеоусловия ожидаются в субботу в крупных городах РК

Синоптики рассказали, какие метеоусловия ожидаются в субботу в крупных городах РК Фото: pixabay
По данным специалистов РГП "Казгидромет", 13 мая в субботу во всех городах Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz

"Неблагоприятные метеорологические условия воздуха по Казахстану не ожидаются", - говорится в сообщении Казгидромета.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Как сообщали ранее, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами.

Как рассказали синоптики, днем на северо-западе, севере страны ожидается град.

По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе – туман, на юге – пыльная буря.

Елена Вебер
Казахстан
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