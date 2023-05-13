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Российские космонавты успешно завершили очередной выход в открытый космос

Российские космонавты успешно завершили очередной выход в открытый космос Фото: https://t.me/roscosmos_gk
Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин после 5 часов 14 минут работы в открытом космосе вернулись на МКС, сообщает Zakon.kz

В "Роскосмосе" отметили, что выход в открытый космос прошел успешно. Космонавты выполнили несколько задач.

Они раскрыли панели радиатора на лабораторном модуле "Наука", заправили контуры радиатора и объединили их с системами обеспечения "Науки". Кроме того, космонавты установили два фала на манипуляторе ERA и два поручня-перехода между модулями "Наука" и "Причал".

Как сообщали ранее, предыдущий выход космонавтов состоялся 3 мая, россияне провели за пределами станции 7 часов 10 минут.  


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