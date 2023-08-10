Зачем российские космонавты снова выходили в открытый космос
По информации "Роскосмос" они смонтировали на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры.
Прокопьев и Петелин также установили на руку-манипулятор ERA переносное рабочее место и протестировали транспортировку космонавта на этом рабочем месте. Манипулятором с борта станции управлял их коллега Андрей Федяев.
Космонавты справились с задачами внекорабельной деятельности быстрее, чем изначально планировалось, и провели за пределами станции 6 часов 35 минут.
Это был пятый в 2023 году выход в космос! Для Сергея Прокопьева он стал восьмым в карьере, для Дмитрия Петелина - шестым.
Ранее сообщалось, что россияне готовятся к историческому событию - 11 августа с космодрома Восточного стартует автоматическая межпланетная станция "Луна-25".