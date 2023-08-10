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Зачем российские космонавты снова выходили в открытый космос

Зачем российские космонавты снова выходили в открытый космос Фото: скриншот с видео
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, который продлился более шести часов, сообщает Zakon.kz

По информации "Роскосмос" они смонтировали на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры.

Прокопьев и Петелин также установили на руку-манипулятор ERA переносное рабочее место и протестировали транспортировку космонавта на этом рабочем месте. Манипулятором с борта станции управлял их коллега Андрей Федяев.

Космонавты справились с задачами внекорабельной деятельности быстрее, чем изначально планировалось, и провели за пределами станции 6 часов 35 минут.

Это был пятый в 2023 году выход в космос! Для Сергея Прокопьева он стал восьмым в карьере, для Дмитрия Петелина - шестым.

Ранее сообщалось, что россияне готовятся к историческому событию - 11 августа с космодрома Восточного стартует автоматическая межпланетная станция "Луна-25".


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