ЧМ-2023 по боксу: с кем наши сразятся за золото

Сборная Казахстана готовится к финалу ЧМ-2023 по боксу. Стало известно расписание финальных боев наших боксеров, которые в течении двух дней будут бороться за золото, сообщает Zakon.kz

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По информации Kazakhstan Boxing Federation, в первый день финалов, 13 мая, Санжар Ташкенбай (48 кг) сразится с грузином Сахилом Алахвердови — они выйдут на ринг первой парой (сессия начнется в 18:00 по астанинскому времени), а Дулат Бекбауов (67 кг) во втором по счету поединке встретится с узбекистанцем Асадхуджей Муйдинхуджаевым.

Во второй день финалов, 14 мая, Махмуд Сабырхан (54 кг) проведет бой с узбекским боксером Ойбеком Джураевым — они выйдут на ринг первыми (сессия также начнется в 18:00), Асланбек Шымбергенов (71 кг) в четвертой паре будет драться с еще одним узбекистанцем, Саиджамшидом Джафаровым, а Нурбек Оралбай (80 кг) в пятой паре сразится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатханом.

В Федерации отмечают, что сборная Казахстана на этих соревнованиях в Ташкенте вышла в финал в рекордном объёме. Все 5 боксеров, которые сегодня вышли на гоночную трассу, победили и вышли в финал.

Ранее мы сообщали, что пятый казахстанец вышел в финал ЧМ. Это боксер-любитель Нурбек Оралбай.