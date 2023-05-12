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Пятый казахстанец вышел в финал Чемпионата мира-2023 по боксу

Пятый казахстанец вышел в финал Чемпионата мира-2023 по боксу Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанский боксер-любитель Нурбек Оралбай пробился в финал Чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с россиянином Имамом Хатаевым и одержал победу раздельным решением судей.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году "бронзу" на Чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в финал, где встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.

Стоит отметить, что Нурбек Оралбай – чемпион мира среди молодежи-2018 и бронзовый призер взрослого чемпионата Азии-2022.

Ранее в финал мирового первенства в Ташкенте вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Дулат Бекбауов в весовой категории до 67 килограммов.

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Константин Вноровский
Казахстан Узбекистан
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