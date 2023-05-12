Пятый казахстанец вышел в финал Чемпионата мира-2023 по боксу
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В полуфинале в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с россиянином Имамом Хатаевым и одержал победу раздельным решением судей.
Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году "бронзу" на Чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в финал, где встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.
Стоит отметить, что Нурбек Оралбай – чемпион мира среди молодежи-2018 и бронзовый призер взрослого чемпионата Азии-2022.
Ранее в финал мирового первенства в Ташкенте вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Дулат Бекбауов в весовой категории до 67 килограммов.